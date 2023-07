„Magiczny” dodatek z USA! Już w Polsce

Zwiększenie dostaw ropy naftowej Rurociągiem Pomorskim PERN nawet o 7 mln ton rocznie umożliwi dodawanie do surowca specjalnej substancji, która zmniejsza opory przy tłoczeniu i obniża energochłonność procesu. Dostawcą środka jest firma FLOWCHEM z USA.

Informując w poniedziałek o nowym rozwiązaniu w zakresie tłoczenia ropy naftowej, PERN podał, że dotarła i „została wprowadzona do obiektów” spółki pierwsza partia ponad 100 tys. litrów środka DRA.

Pełne wdrożenie rozwiązania uwzględniające możliwość pracy instalacji dozujących przez cały rok nastąpi w 2024 r. i w sposób istotny przełoży się na bezpieczeństwo energetyczne Polski - przekazał PERN.

Wskazując na efekty dodawania do ropy naftowej substancji DRA, która zmniejsza opory przy tłoczeniu i jednocześnie obniża energochłonność całego procesu, PERN podkreślił, że dzięki stosowaniu środka ilość surowca dostarczanego do klientów spółki za pośrednictwem Rurociągu Pomorskiego może wzrosnąć „nawet o 7 mln ton rocznie”.

To ważny krok, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa dostaw surowca do klientów PERN. Zastosowanie DRA pozwala na zwiększenie ilości substancji tłoczonej przez system rurociągów przy użyciu obecnej infrastruktury, bez konieczności jej rozbudowy, znaczne ogranicza ryzyko wystąpienia awarii dzięki obniżeniu ciśnienia w rurociągu oraz pozwala na zmniejszenie jednostkowej energochłonności tłoczeń różnych układów technologicznych – powiedział prezes spółki Mirosław Skowron.

Jak wyjaśnił PERN, substancja DRA - Drag Reducing Agent redukuje opory ropy naftowej powstające w dużym stopniu „przy burzliwym” przepływie surowca rurociagiem za każdą pompownią, „dzięki czemu powoduje zmniejszenie strat powstałych wskutek tarcia i w konsekwencji nawet do 30 proc. wzrost natężenia przepływu”. Spółka zaznaczyła, że duże pojemniki - tzw. mauzery z DRA trafiły już „do planowanych miejsc dozowania na Rurociągu Pomorskim”. Dostawcą środka jest firma FLOWCHEM, której zakład produkcyjny zlokalizowany jest w Teksasie.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zarządzający m.in. rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech, oraz posiadający na terenie kraju bazy magazynowe surowca i paliw.

Należący do PERN Rurociąg Pomorski łączy bazę manipulacyjną w Gdańsku z bazą ropy naftowej w Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem. Dzięki tej magistrali, jak podkreśla spółka, zabezpieczany jest transport surowca z kierunku północnego, czyli z dostaw morskich do Polski przez gdański Naftoport.

Odcinek pomorski pozwala klientom PERN dywersyfikować zarówno źródło dostaw - alternatywa lub uzupełnienie dla dostaw lądowych, jak i gatunki ropy sprawdzanych do przerobu w rafinerii - informuje PERN.

Rurociągiem Pomorskim można transportować ropę naftową w dwóch kierunkach, przy czym - jak informował wcześniej PERN - na trasie Gdańsk-Płock jego przepustowość to ok. 30 mln ton ropy naftowej rocznie, natomiast w przeciwnym kierunku ok. 27 mln ton na rok.

PERN informował też wcześniej, iż jest przygotowany do budowy drugiej nitki Rurociągu Pomorskiego. Spółka podkreślała przy tym, że ostateczna decyzja w tej sprawie zależeć będzie od klientów, z którymi toczą się rozmowy na temat przyszłości tej inwestycji.

Od kilku lat PERN realizuje Program Megainwestycji, którego celem jest zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury spółki, w tym, oprócz rurociągów, także baz magazynowych ropy naftowej i paliw.

Jeszcze w styczniu PERN zapowiedział, że w tym roku przeznaczy na inwestycje i remonty blisko 0,7 mld zł.

