W PERN stary prezes, nowy wiceprezes

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy PERN powołało do zarządu tej spółki Marcina Giemzę - od 8 kwietnia, a do rady nadzorczej Monikę Namysłowską, Pawła Białka i Artura Przewrockiego - od 1 kwietnia.

Jak poinformował PERN, do składu zarządu NWZ powołało Marcina Giemzę, któremu powierzono funkcję wiceprezesa. Spółka przekazała w komunikacie, że od 8 kwietnia 2024 r. jej zarząd będzie działać w składzie: Mirosław Skowron - prezes zarządu, Marcin Giemza - wiceprezes zarządu i Zdzisław Koper - wiceprezes zarządu.

PERN podał jednocześnie, że zgodnie z uchwałą NWZ, do składu rady nadzorczej powołano Monikę Namysłowską, Pawła Białka i Artura Przewrockiego, wszystkich na funkcję członka rady. Według spółki, od 1 kwietnia 2024 r. rada nadzorcza działa w składzie: Adam Piotrowski - przewodniczący rady nadzorczej, Marek Kosicki - sekretarz rady nadzorczej, Michał Drzazga, Marcin Kacprzak, Monika Namysłowska, Paweł Białek, Artur Przewrocki - członkowie rady nadzorczej.

Na początku marca NWZ akcjonariuszy PERN odwołało z zarządu czterech wiceprezesów, zmieniło też skład rady nadzorczej spółki. Z zarządu spółki odwołano wtedy: Damiana Wieczorka, Pawła Kolczyńskiego, Włodzimierza Marosa i Sebastiana Bojemskiego - byli oni powoływani na te stanowiska w latach 2022 – 2023. W przypadku rady nadzorczej, odwołani zostali: Dariusz Gwizdała, Adam Taracha i Aneta Rożek - byli oni powoływani na te funkcje w latach 2016 – 2023.

Mirosław Skowron jest prezesem PERN od maja 2023 r.

Na stanowisku prezesa PERN pozostał wówczas Mirosław Skowron, a w zarządzie Zdzisław Koper jako wiceprezes. Natomiast w radzie nadzorczej spółki pozostali: Adam Piotrowski - przewodniczący rady nadzorczej, Marek Kosicki - sekretarz rady nadzorczej, a także Michał Drzazga - członek rady nadzorczej, Marcin Kacprzak - członek rady nadzorczej.

Prezes PERN Mirosław Skowron objął to stanowisko z początkiem maja 2023 r. Natomiast wiceprezes spółki Zdzisław Koper pełni to stanowisko od września 2019 r. - został tam wtedy powołany jako reprezentant załogi. W przypadku rady nadzorczej PERN Adam Piotrowski, Marek Kosicki, Michał Drzazga i Marcin Kacprzak byli tam powoływani w latach 2016 – 2021.

Strategiczna spółka paliwowa

PERN z siedzibą w Płocku (Mazowieckie) to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który odpowiada za tłoczenie rurociągami ropy naftowej w Polsce do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech - Schwedt i Leuna oraz za magazynowanie w swych bazach na terenie kraju surowca oraz paliw płynnych.

Spółka posiada na terenie kraju 19 baz paliw o łącznej pojemności ponad 2,6 mln m sześc. oraz 4 bazy ropy naftowej, których pojemność wynosi w sumie ponad 4,1 mln m sześc.

Od kilku lat PERN realizuje „Program Megainwestycji”, czyli priorytetowych przedsięwzięć związanych z zarządzaną infrastrukturą krytyczną, które mają zwiększać bezpieczeństwo energetyczne Polski. Wśród nich jest m.in. rozbudowa i modernizacja baz paliw, w tym ich pojemności oraz w zakresie infrastruktury kolejowej.

Według PERN, w tegorocznych planach spółki jest łącznie ok. 400 nowych zadań, zarówno z planu inwestycyjnego, jak i planu remontów; przewidywane w tym czasie nakłady na inwestycje rzeczowe mają wynieść prawie 450 mln zł, a na remonty - ok. 90 mln zł.

Michał Budkiewicz (PAP)

