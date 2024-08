Alkohol w „małpkach” - czy fiskus po niego sięgnie?

Rząd rozważa wprowadzenie tzw. opłaty małpkowej. Dzięki temu alkohol w butelkach o małych pojemnościach ma być droższy, a przez to mniej dostępny. Jak zdradził minister finansów Andrzej Domański w wywiadzie dla Radia Zet, nowa opłata mogłaby zacząć obowiązywać już w 2025 r.

Jeśli chodzi o “małpki”, to jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Zdrowia. To zjawisko negatywne, rozmawiamy tu o wprowadzeniu opłaty małpkowej, bo te alkohole są tańsze, to mogłoby być już od 2025 roku – powiedział dziś w Radiu Zet minister finansów Andrzej Domański.