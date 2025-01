Drożeją banderole na tytoń. Niektóre jedenastokrotnie

Opłata za banderole na papierosy wzrośnie z 1,30 zł do 1,50 zł, a na susz tytoniowy z 1,30 zł do 3,60 zł lub 14,50 zł, w zależności od gramatury opakowania - wynika z projektu rozporządzenia przygotowanego przez resort finansów. Spadnie cena banderol na mniejsze pojemniki płynu do e-papierosów.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, opublikowany w piątek na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Resort wyjaśnił w jego uzasadnieniu, że zmiana związana jest z wejściem w życie 1 stycznia 2025 r. nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z nią od 1 marca 2025 r. będą obowiązywać nowe stawki podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe, nowatorskie i płyn do papierosów elektronicznych.

MF wskazało, że projekt rozporządzenia „zakłada urealnienie” należności za banderole legalizacyjne na wyroby tytoniowe oraz płyn do papierosów elektronicznych.

20 gr więcej za banderole na papierosy

W projekcie określono należność za banderole legalizacyjne na papierosy na poziomie 1,50 zł za sztukę. Aktualne rozporządzenie przewiduje opłatę za taką banderolę w wysokości 1,30 zł za sztukę.

Banderole na susz tytoniowy droższe nawet… jedenaście razy!

Zgodnie z projektem opłaty za banderole na tytoń do palenia oraz susz tytoniowy mają zależeć od gramatury opakowania. W przypadku opakowań do 200 g włącznie cena banderoli wyniesie 3,60 zł za sztukę, a w przypadku większych opakowań – 14,50 zł. Obecnie przedsiębiorcy za takie banderole płacą 1,30 zł, niezależnie od gramatury.

Zróżnicowane stawki na płyn do e-papierosów

Według propozycji MF zróżnicowane będą też ceny banderol legalizacyjnych na płyn do papierosów elektronicznych, w zależności od pojemności opakowania. W przypadku pojemników do 2 ml włącznie cena wyniesie 1,50 zł za sztukę, a powyżej 2 ml – 5,00 zł. Obecnie banderole na płyn do e-papierosów kosztują 5 zł bez względu na wielkość opakowania.

Resort finansów wyjaśnił w uzasadnieniu, że zróżnicowanie należności za banderole legalizacyjne na płyn do papierosów elektronicznych w zależności od pojemności opakowania jest odpowiedzią na postulaty branży vapingowej.

„Konsekwencją wprowadzenia zróżnicowania należności za banderole legalizacyjne na płyn do papierosów elektronicznych jest wprowadzenie dwóch serii banderol legalizacyjnych zamiast jednej jak dotychczas” - dodano.

Zgodnie z projektem zmiana ma wejść w życie 1 marca 2025 r.

