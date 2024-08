Siatkarze nie dostaną mieszkań. Nawet za złoty medal!

Premie dla medalistów Igrzysk Olimpijskich w Paryżu są godne, ale nie każdy olimpijczyk za krążek z tego samego kruszcu dostanie takie same pieniądze. Poszkodowani są zawodnicy startujący w sportach drużynowych, szczególnie jeśli taka drużyna liczy więcej niż siedem osób, a więc również siatkarze, którzy po 48 latach zakwalifikowali się do finału. Każdemu z 13 „wojowników” przejdą obok nosa m.in. mieszkania ufundowane przez jednego ze sponsorów.

Polska-Stany Zjednoczone. Co to był za mecz! Dramatyczne zwroty akcji, sięgające zenitu emocje, męska walka, poziom sportowy sięgający stratosfery, litry wylanego potu, niewiarygodna ambicja i niewzruszona wiara w końcowy sukces. Podniesienie się z kolan w czwartym secie, który mógł być ostatnim, przejdzie do annałów historii światowej siatkówki. Jeszcze tylko jedno zwycięstwo w finale – rywalem gospodarze – łatwo nie będzie, ale wszyscy wierzymy, że nasi „gladiatorzy” dadzą radę. Później zostanie już tylko duma i wieczna chwała.

Porozmawiajmy o pieniądzach

Duma dumą, ale jest jeszcze druga strona medalu – pieniądze, które dostaną trener Nikola Grbić (100 tys. zł za złoto, 75 tys. zł za srebro) i mistrzowie. Polski Komitet Olimpijski (PKOl) oraz jego partnerzy przygotowali bowiem nagrody – finansowe i rzeczowe. Co ciekawe, niektórzy zawodnicy dostaną mniej niż inni za to samo osiągnięcie. I to dużo mniej. Zobaczmy jak to wygląda.

Konkurencje indywidualne

Złoto: 250 tys. zł, 2-pok. mieszkanie, diament, obraz, voucher na wakacje, olimpijska emerytura

Srebro: 200 tys. zł, diament, obraz, voucher na wakacje, olimpijska emerytura

Brąz: 150 tys. zł, diament, obraz, voucher na wakacje, olimpijska emerytura

Konkurencje zespołowe (do 7 osób)

Złoto: 250 tys. zł, 1-pok. mieszkanie, diament, obraz, voucher na wakacje, olimpijska emerytura

Srebro: 200 tys. zł, diament, obraz, voucher na wakacje, olimpijska emerytura

Brąz: 150 tys. zł, diament, obraz, voucher na wakacje, olimpijska emerytura

Konkurencje zespołowe (powyżej 7 osób)

Złoto: 2 mln zł do podziału na zespół, diament, obraz, voucher na wakacje, olimpijska emerytura

Srebro: 1,5 mln zł do podziału na zespół, diament, obraz, voucher na wakacje, olimpijska emerytura

Brąz: 1 mln zł do podziału na zespół, diament, obraz, voucher na wakacje, olimpijska emerytura

Siatkarze bez mieszkań

Jak widać, finansowe różnice w premiach i bonusach są znaczące. Na złotą drużynę przeznaczono 2 mln zł do podziału. Zawodników jest 13 (razem z rezerwowym), łatwo więc policzyć, że wyjdzie nieco ponad 150 tys. zł na osobę, czyli aż o 100 tys. mniej niż dostanie indywidualny mistrz olimpijski. No i równie ważne, dla medalistów w grach zespołowych nie przewidziano mieszkań. Szacunkowa wartość

Pokryją podatek, wykończą

Złoci medaliści w konkurencjach indywidualnych dostaną m.in. nowe mieszkania dwupokojowe zlokalizowane na „osiedlu sportowców, które powstaje w Warszawie. Tak wynika z umowy sponsorskiej Polskiego Komitetu Olimpijskiego z firmą deweloperską Profbud. Deweloper zapłaci podatek od darowizny, a inny sponsor – Leroy Marlin – kompleksowo wykończy mieszkania. Prace będą prowadzone po zakończeniu inwestycji, co jest planowane w 2026 roku. Złoci medaliści olimpijscy nie będą też mieć ograniczeń w dysponowaniu lokalami, czyli będą mogli je bez żadnych ograniczeń sprzedać albo wynająć. Szacunkowa wartość takiego mieszkania wykończonego pod klucz to minimum 750 tys. zł. Jeśli doliczymy do tego niższą premię pieniężną, okaże się, że „złoci” (bo przecież nie „srebrni”) siatkarze będą stratni wobec indywidualnych mistrzów olimpijskich aż o 900 000 tys. zł!

Emerytura olimpijska – dla wielu najcenniejsza

Dla wielu sportowców znacznie cenniejsze niż jednorazowe nagrody może być comiesięczne świadczenie emerytalne. To tzw. emerytura olimpijska, którą od 2000 roku wypłaca Ministerstwo Sportu i Turystyki. Gdyby nasi mistrzowie mieli otrzymać emeryturę już teraz, to co miesiąc należałoby jej każdemu z nich 4203 zł brutto. Dokładną wysokość świadczenia wylicza się na podstawie kwoty zapisanej w ustawie budżetowej i mnoży się ją przez 1,8.

W 2024 roku emerytowani olimpijczycy dostają więc od resortu sportu 4203,04 zł brutto miesięcznie. Co istotne, wysokość emerytury nie zwiększa się wraz z liczbą zdobytych medali. Pieniądze z tytułu emerytury wypłacane są po ukończeniu 40. roku życia, a do tego nie można być wówczas aktywnym sportowcem. Spośród naszych siatkarzy jako pierwszy olimpijską emeryturę może zacząć pobierać 36-letni Grzegorz Łomacz – jeden z cichych bohaterów półfinałowego spotkania z Amerykanami. Polska, Biało-Czerwoni!

Polska olimpijska męska drużyna siatkarska (IO Paryż 2024)

Rozgrywający: Marcin Janusz, Grzegorz Łomacz

Atakujący: Bartosz Kurek, Łukasz Kaczmarek

Środkowi: Norbert Huber, Mateusz Bieniek, Jakub Kochanowski

Przyjmujący: Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka

Libero: Paweł Zatorski

Rezerwowy: Bartłomiej Bołądź

Trener: Nikola Grbić

