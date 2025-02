Apteczny boom. Ceny leków w górę, apteki liczą fortunę!

Wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wzrosła o 12,5% r/r i wyniosła 5,3 mld zł w styczniu, wynika z danych PEX.

Rynek apteczny

„Rynek apteczny w styczniu 2025 roku zanotował sprzedaż na poziomie 5 295,9 mln zł. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2024 wzrosła o 586,7 mln zł (+12,5%). W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż zwiększyła się o 195,3 mln zł (+3,8%). Obrót statystycznej apteki w styczniu 2025 wyniósł 427,5 tys. zł, był to wzrost o 14,8% względem analogicznego okresu 2024 roku” - czytamy w komunikacie.

W porównaniu do analogicznego okresu 2024 r. nastąpił wzrost wartości we wszystkich monitorowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1 456,6 mln zł i wzrosła o 160,8 mln zł (+12,4%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 1 517 mln zł i wzrosła o 223,7 mln zł (+17,3%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 2272,1 mln zł i wzrosła o 194 mln zł (+9,3%), wymieniono w materiale.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca nastąpił wzrost wartości we wszystkich monitorowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 56,2 mln zł (+4%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wzrosła o 105,9 mln zł (+7,5%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 26,4 mln zł (+1,2%).

Leki coraz droższe

„Średnia cena detaliczna leku w styczniu wyniosła 32,11 zł i wzrosła o 2,1% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2024 r. cena wzrosła o 9,1%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 34,99 zł (wzrost o 6,1% vs styczeń 2024), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 43,10 zł (wzrost o 10,4% vs styczeń 2024), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 25,97 zł (wzrost o 8,9% vs styczeń 2024)” - czytamy dalej.

Marża dla aptek ok 30 proc.

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w styczniu br. wyniosła 27,5% i była wyższa o 8,4% w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2024 r., a w porównaniu do grudnia marża wzrosła o 8,5%.

Refundacja

W styczniu refundacja leków osiągnęła wartość 1 270 mln zł, tj. o 15% więcej niż w analogicznym okresie 2024 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w styczniu 76% i był niższy o 0,1 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz niższy o 0,5 pkt proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2024 roku, wskazano również.

