Początek roku szkolnego bez mszy świętej?

Od wielu, wielu lat elementem inauguracji roku szkolnego jest msza święta w kościele. To tradycja praktykowana w większości miast w Polsce. Jednak władze Bełchatowa chcą ją zmienić i robią wszystko co robią, żeby 1 września 2024 roku miał świecki charakter. Dlaczego i kto za tym stoi?

Początek roku szkolnego w zdecydowanej większości placówek oświatowych wygląda podobnie. Uczniowie i nauczyciele najpierw idą na mszę świętą do kościoła, a bezpośrednio po niej udają się na uroczysty apel lub spotkanie z kolegami i koleżankami w klasach. Jak pisze portal vibez.pl, do tej pory nikomu to nie przeszkadzało, tym bardziej, że nie było obowiązkowe. Jednak dojście do władzy polityków z Koalicji 13 grudnia zmieniło sytuację, zachęcając lewicowych działaczy i samorządowców oraz różnego sortu lewackie organizacje do „zaostrzenia kursu”.

Inauguracja roku szkolnego w kościele? Nie tym razem

Jak donosi portal vibez.pl, Fundacja Wolność od Religii, której aktywiści od jakiegoś czasu zwracali uwagę na to, że organizacja roku szkolnego w kościele narusza konstytucyjne prawo do wolności sumienia i światopoglądu. Pokrzywdzeni mogą się czuć uczniowie niewierzący oraz niekatoliccy. Narrację tego typu podłapał Jacek Zatorski, starosta Bełchatowa. Samorządowiec domaga się, żeby inauguracja roku szkolnego miała świecki charakter w tych placówkach, dla których powiat jest organem prowadzącym. Poprosiłem dyrektorów szkół, żeby nie rozpoczynali roku szkolnego od mszy świętych. Msze na rozpoczęcie roku niech organizują w parafiach księża, niech chodzą na nie ci nauczyciele i uczniowie, którzy chcą – nie mam nic przeciwko temu. Nie muszą w nich jednak uczestniczyć ci nauczyciele i uczniowie, którzy są innych wyznań lub niewierzący – powiedział Zatorski w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”.

Była już „próba generalna”

„Próba” tego, jak może wyglądać inauguracja roku szkolnego w powiecie bełchatowskim, odbyła się 15 sierpnia. Wtedy, przy okazji obchodów Święta Wojska Polskiego, samorząd i proboszczowie przeprowadzili osobne uroczystości. Zostało to bardzo krytycznie przyjęte zarówno przez przez mieszkańców, jak i przez wiele organizacji patriotycznych, społecznych i pozarządowych.

