Premier Tusk chwali stan gospodarki. Fakty mogą być inne

Premier Donald Tusk stwierdził na platformie X, że jest zaskoczony stanem polskiej gospodarki.

Komentatorzy zwrócili uwagę na rosnącą inflację, która według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wzrosła z 2,6 proc. w czerwcu do 4,2 proc. w lipcu. Wzrost cen energii, sięgający 8,7 proc., wzrost cen wody i różnych opłat. Dodatkowo opozycja zarzuca rządowi Donalda Tuska, że mimo wzrostu PKB, sytuacja budżetowa kraju nie ulega poprawie, a problemy z dochodami z VAT sugerują powrót nieuczciwych praktyk, takich jak karuzele VAT-owskie.

Na wpis Tuska zareagowali również posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy wytknęli premierowi brak odniesienia do problemów inflacyjnych i sytuacji budżetowej

Panie premierze może jeszcze coś o inflacji, bo właśnie GUS podał, że wzrosła z 2,6% w czerwcu do 4, 2% w lipcu, a ceny energii aż o 8,7%.Polityka Pana rządu rozkręca spiralę inflacyjną. A wracając do wzrostu PKB, to jakoś nie przekłada się on na dochody budżetowe, głównie z VAT.Czyżby już wróciły karuzele VAT-owskie?