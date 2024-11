99 proc. Polaków kupujących online zna tę markę

InPost jest najlepiej rozpoznawalną marką dostarczającą przesyłki według badań Kantar - otrzymał 99 proc. wskazań, podał InPost. Ponadto 93 proc. polskich internautów robiących zakupy online wybiera Paczkomat InPost jako formę dostawy, a 85 proc. jako formę wysyłki.

„Badani wskazują, że InPost używa nowoczesnych rozwiązań internetowych i mobilnych (78 proc.), a także dostarcza przesyłki na czas (77 proc.). Co więcej, 75 proc. internautów deklaruje, że lubi markę InPost, a 76 proc. uznaje ją za markę odnoszącą sukcesy na rynku” - czytamy w komunikacie.

InPost podkreśla, że ma znaczącą przewagę nad konkurencją we wszystkich wskaźnikach określających wizerunek i siłę marki. Marka firmy odnotowała wzrost wskaźnika Demand Power (na ile konsumenci są skłonni ją wybrać na podstawie jej wizerunku) o 3 pkt proc. w porównaniu do wyników z kwietnia br. - co świadczy o wzroście udziału w rynku na podstawie wizerunku. Jeszcze większe umocnienie siły marki związane jest z wynikiem najważniejszego w tej kategorii wskaźnika - Meaningful (emocjonalna bliskość i zaspokajanie potrzeb), który wzrósł o 21 pkt proc.

Wskaźniki nieosiągalne dla większości firm na rynku

„Listopadowe wyniki Kantar pokazują, że jesteśmy jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w Polsce, a InPost zna praktycznie każdy w Polsce. Ważne jest także, że od lat notujemy najwyższe oceny polskich konsumentów wśród wszystkich firm logistycznych. Aż 75 proc. internautów lubi markę InPost! To wskaźniki praktycznie nieosiągalne dla większości firm na rynku - co daje nam ogromną satysfakcję i motywację do dalszego rozwoju. Dlatego cały czas wprowadzamy nowe rozwiązania dla naszych użytkowników, czego przykładem jest usługa przesyłek międzynarodowych czy nasz program lojalnościowy. Każde badanie potwierdza, że możliwość dostaw i zwrotów za pomocą maszyn Paczkomat są najbardziej motywujące przy wyborach w zakresie zakupów online. Cieszy nas, że nieustająco InPost jest liderem rankingów, jeśli chodzi o sympatię Polaków” - powiedziała chief marketing & ESG officer w InPost Izabela Karolczyk-Szafrańska.

ISBnews, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje