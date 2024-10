InPost liderem. Udział 88 proc. rynku zakupów online

Udział inPostu w dostawach zakupów online w Polsce wynosi 88% w przypadku wysyłki do automatów paczkowych i 45% w dostawach do domu lub pracy (door-to-door), podała spółka, powołując się na dane Gemius za 2024 r. W obu przypadkach oznacza to 1. miejsce na rynku, przy czym w dostawach door-to-door InPost został liderem w tym roku.

„Według najnowszego raportu Gemius 2024, konsumenci nadal preferują dostawę do automatów paczkowych przy zakupach online (81%), z wyraźną dominacją urządzeń Paczkomat (88% wskazań). W przypadku zwrotów również preferują automaty paczkowe (36%), a Paczkomat znajduje się na pierwszym miejscu z 82% wskazań. InPost w tym roku po raz pierwszy zajął miejsce lidera, z wynikiem 45% również w odpowiedzi na pytanie: Z której z firm kurierskich korzystasz najczęściej decydując się na dostawę bezpośrednio do domu lub pracy? Dla porównania w 2023 roku InPost zajmował drugą lokatę z wynikiem 33%” - czytamy w komunikacie.

Automaty paczkowe są najbardziej motywujące do zakupów online - Paczkomat zajmuje pierwsze miejsce zarówno w dostawach (95%), jak i w zwrotach (75%). Bliskość automatu paczkowego zachęca 84% badanych do zakupów online. Ważne są również możliwość śledzenia paczki (83%) oraz dostawa w weekend (73%), a także zarządzanie przesyłką przez aplikację mobilną (73%). Nadal także rozwiązanie, które umożliwia wygodniejszy odbiór paczek, czyli jego bezdotykowa forma, jest istotne dla badanych (wskazało go 63%) - z tej opcji korzysta aż 93% klientów InPost, podano także.

„Najnowszy raport Gemius pokazuje, że InPost ma mocno ugruntowaną pozycję wśród firm logistycznych na rynku polskim, pozostawiając konkurentów daleko w tyle. Jesteśmy prekursorem wszystkich usług, które dziś są tak kluczowe dla naszych klientów. Mamy najgęstszą sieć punktów - w Polsce jest już ponad 24 tysiące maszyn. Jako pierwsi stworzyliśmy aplikację mobilną, którą dziś docenia ponad 13 mln użytkowników. Bezdotykowe otwieranie skrytek oraz nadawanie paczek bez etykiet także było naszą innowacją, a konkurencja teraz stara się kopiować nasze rozwiązania. Wszystko to potwierdza pozycję lidera InPost nie tylko pod kątem skali działalności, ale przede wszystkim innowacji, którą mamy w swoim DNA. Nieustannie pracujemy nad kolejnymi innowacjami, które odpowiadają na potrzeby klientów i planety, dzięki czemu niezmiennie pozostajemy na pozycji lidera wśród platform dostaw dla e-commerce w Europie” - powiedziała chief marketing & ESG officer Izabela Karolczyk-Szafrańska, cytowana w materiale.

Na koniec sierpnia br. InPost miał 78 000 punktów out-of-home, w tym ponad 43 000 urządzeń Paczkomat i ponad 35 000 punktów PUDO na 9 europejskich rynkach. W Polsce sieć InPost obejmuje ponad 24 000 maszyn Paczkomat.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W lipcu 2021 r. sfinalizował przejęcie francuskiej spółki Mondial Relay. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

