Rzeka tanich czereśni z Rumunii ciągnie ceny w dół

Silne przymrozki z kwietnia i maja mocno dały się we znaki polskim sadownikom. Liczyli, że mniej surowca na rynku będzie oznaczać wyższe ceny w skupach czy na giełdach. Wygląda na to, że wcale nie musi tak być, bo zaczęła do nas płynąć rzeka tanich czereśni z Rumunii. Oferowane są w cenach nieosiągalnych dla polskich plantatorów.

Na rynkach hurtowych w południowej Polsce pojawili się producenci czereśni z Rumunii. Oferują głównie dwie odmiany tych owoców – droższą (Carmen) w cenie 1 zł/kg i tańszą (Burlat) – po 12 zł, a w promocji nawet po 6 zł/kg. Jak pisze serwis kobietawsadzie.pl, takie stawki są zdecydowanie poza zasięgiem naszych sadowników, którzy musieli się borykać z wiosennymi przymrozkami, a później z gradem.

Polskie dopiero za dwa tygodnie

Wiceprezes Związku Sadowników RP, a jednocześnie producent czereśni, Krzysztof Czarnecki, tłumaczy że rodzime owoce pojawią się w sprzedaży za około dwa tygodnie. „ tym roku wegetacja czereśni w naszym kraju jest przyspieszona o dwa, trzy tygodnie. Zbiór potrwa około miesiąca, ale owoce będą sprzedawane do połowy sierpnia – już z chłodni” – poinformował Czarnecki.

Ostatecznie i tak rozstrzygnie rynek

Podkreślił, że zbiory będą mniejsze i nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Europy, więc ceny w detalu mogą być wyższe niż w ub.r. O wszystkim zdecyduje rynek, istotnym czynnikiem będzie również skala importu. Czereśnie uprawiane są w naszym kraju m.in. w rejonie Sandomierza, Wrocławia, na Mazowszu oraz okolicach Bydgoszczy i Piły.

Według danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ), zbiory czereśni w 2023 roku wyniosły 69 tys. ton, wobec 76,6 tys. ton rok wcześniej. Przeciętna cena zbytu tych owoców wyniosła w ub.r. 6,1 zł/kg, a w 2022 roku – 6,4 zł/kg. Najwięcej za czereśnie trzeba było zapłacić w 2020 roku – średnio 11,8 zł/kg.

Na rynku hurtowym w podwarszawskich Broniszach są obecnie w sprzedaży importowane czereśnie, głównie z Serbii, Grecji czy Hiszpanii. Widełki cenowe w ich przypadku wynoszą12-20 zł/kg, w zależności od kalibru i odmiany. Za najwyższej jakości czereśnie z upraw pod osłonami, pochodzące z Hiszpanii, trzeba zapłacić aż 50 zł/kg.

Źródło: PAP, kobietawsadzie.pl

Oprac. GS

