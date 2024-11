„Czyste powietrze” w remoncie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wstrzymał przyjmowanie nowych wniosków w programie „Czyste powietrze”, w celu przeprowadzenia po 6 latach od jego powstania pierwszej dużej modernizacji programu, podał Fundusz. Nowa odsłona program zadebiutuje wiosną 2025 r. z jasnymi zasadami i nowym źródłem finansowania.

Potwierdziły się zatem nasze doniesienia z 22 listopada, że NFOŚiGW zawiesił funkcjonowanie tego największego w Polsce programu antysmogowego.

NFOŚiGW: Celem naprawa programu

Celem tej zmiany jest naprawa programu i zabezpieczenie polskich gospodarstw domowych przed nadużyciami. Obecnie NFOŚiGW skupi się na pomocy powodzianom (w połowie grudnia ruszy nabór wniosków na termomodernizację domów na terenach województw dotkniętych powodzią) i na obsłudze wszystkich już złożonych wniosków, podkreślił Fundusz.

„Aby przeprowadzić potrzebny remont programu ‘Czyste powietrze’ i jednocześnie uruchomić w połowie grudnia specjalny program skierowany do mieszkańców terenów dotkniętych powodzią, NFOŚiGW w uzgodnieniu z Ministerstwem Klimatu i Środowiska podjął decyzję o wprowadzeniu przerwy w przyjmowaniu nowych wniosków przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW)” - czytamy w komunikacie.

Milion wniosków na kwotę 37 mld zł

Od początku realizacji programu do WFOŚiGW wpłynęło ponad 1 milion wniosków na kwotę 37 mld zł, w tym podpisanych umów jest ponad 820 tys. na ok. 26 mld zł. Dotychczas wypłacono niemal 14 mld zł dla 650 tys. beneficjentów.

„Naszym najważniejszym celem jest poprawa jakości powietrza, ale także musimy ochronić przed nieuczciwymi wykonawcami i pośrednikami Polki i Polaków, by nie narażać ich na konieczność zwrotu dotacji lub rachunki grozy. Jednocześnie w ramach programu ‘Czyste powietrze’, skupiamy się teraz na tak ważnej pomocy dla mieszkańców województw dotkniętych powodzią. Zabezpieczyliśmy na ten cel 300 mln zł” - powiedziała prezes NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak.

Teraz trwają prace nad długofalowym planem finansowania programu. Przygotowywany jest wniosek do Europejskiego Banku Inwestycyjnego na kwotę 10 mld zł z Funduszu Modernizacyjnego, która umożliwi finansowanie programu po wykorzystaniu środków FEnIKS.

„Chcemy położyć kres nadużyciom w programie ‘Czyste powietrze’. Przeprowadziliśmy wzmożone kontrole, skutki nieprawidłowości to oddawane dotacje (wraz z odsetkami) lub zmniejszenie dofinansowania. Trzeba skończyć ze 100-procentowym dofinansowaniem na kilka domów, z wielokrotnym zawyżaniem rachunków przez nieuczciwych wykonawców za usługi i materiały, z wymuszaniem pełnomocnictwa, na podstawie którego firmy dostawały zaliczkę na swój rachunek, znikały z rynku, a cała odpowiedzialność spadała na nieświadomego beneficjenta” - dodał zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW Robert Gajda.

Nowe reguły „Czystego powietrza”

Od kilku miesięcy trwa kompleksowy przegląd programu „Czyste powietrze”, którego elementem były m.in. analizy i konsultacje ukierunkowane na wypracowanie założeń nowego „Czystego powietrza”. W dyskusji udział wzięło ok. 200 osób, w drugim etapie konsultacji nowa treść programu będzie przedstawiona opinii publicznej. Finalną wersję nowych zasad w „Czystym powietrzu” poznamy jeszcze w tym roku, wskazano w materiale.

Nowe reguły „Czystego powietrza” obejmą:

obowiązek wypłaty zaliczki na konto beneficjenta, a nie wykonawcy;

limity dotacji na poszczególne kategorie kosztów;

dotacje dla rzeczywiście najuboższych;

uzyskanie określonego standardu energetycznego w wyniku realizacji inwestycji;

więcej kontroli na miejscu i pod okiem na firmy, które będą przyłapane na nieuprawnionym działaniu, wymieniono.

W systemie pojawią się operatorzy, którymi będą także gminy wspierające gospodarstwa domowe w przeprowadzeniu inwestycji od jej planowania po rozliczenie. To pomoże uniknąć zagrożeń związanych z naciągaczami i poprawi efektywność termomodernizacji, a więc da większą pewność niższych rachunków za ogrzewanie. W dalszych planach jest też lista rekomendowanych wykonawców, czyli sprawdzonych firm, podano również.

„Uprościmy proces pozyskania finansowania, by łatwiej można było skorzystać ze wsparcia. Przyspieszymy też obsługę wniosków i rozliczenie, by szybciej pieniądze trafiały na konta Polek i Polaków. Dzięki reformie, nowe ‘Czyste powietrze’ będzie kontynuowane na lepszych, zdrowych zasadach, tak by nadal działać na rzecz czystego powietrza i niższych rachunków za ogrzewanie” - podsumował Gajda.

