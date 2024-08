Uwaga pacjencie: Wczoraj padły serwery NFZ!

Wtorkowy nabór wniosków o unijne dotacje dla poradni państwowej opieki zdrowotnej (POZ) zakończył się wielkim skandalem - informuje czwartkowa „Gazeta Wyborcza”.

Jak czytamy, chodzi o projekt „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej” nazywany też FEnIKS. NFZ dostał na jego realizację 1 mld 250 mln zł, z czego prawie miliard to pieniądze z UE. Fundusz ma przyznawać te pieniądze poradniom POZ, organizując w rocznych odstępach cztery nabory. Można się starać o dotację na zakup aparatury medycznej, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania lub na roboty budowlane, które sprawią, że poradnia zyska pomieszczenie na nowy sprzęt albo po prostu poprawi warunki, w jakich przyjmuje pacjentów.

Uzyskanie dotacji rzędu kilkuset tysięcy złotych pozwala na przykład na zakup aparatu do USG. Dlatego zainteresowanie pierwszym naborem było bardzo duże. NFZ ogłosił, że do podziału ma w nim 180 mln zł. Na szkolenia online rejestrowało się do 2 tys. osób.