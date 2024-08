Izery też nie będzie

„Jak najszybciej” – tak minister funduszy i polityki regionalnej odpowiedziała na pytanie o to, kiedy musi zapaść decyzja Ministerstwa Aktywów Państwowych w sprawie formy i zakresu ewentualnej współpracy z chińskim producentem z branży motoryzacyjnej przy produkcji auta elektrycznego w Polsce.

Co z Izerą? Czy w ramach zmian w KPO znajdą się środki na fabrykę samochodów elektrycznych? Czy Izera w ogóle powstanie? – na takie pytania odpowiadała na antenie Radia ZET minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Z jej wypowiedzi jasno wynika, że projekt polskiego auta elektrycznego Izera w znanej dotąd formie i terminie po cichu zakończył swój żywot.

W samym KPO nie ma zapisanej Izery, nie ma tego zobowiązania, wbrew temu co mówili nasi poprzednicy. Nie zapisu: Izera. Był zapisany Fundusz Elektromobilności w części grantowej, my go przesunęliśmy do części pożyczkowej, bo nie ma takiej możliwości, żeby powstała już taśma produkcyjna do 2026 roku wobec faktu minimalnego zaawansowania, jaki zastaliśmy.