GPW weryfikuje inicjatywy strategiczne

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 39,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 44,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. GPW w ramach przeglądu inicjatyw strategicznych zdecydowała, że nie będzie rozwijać zapowiedzianych wcześniej obszarów - m.in. crowdfundingu i GPW Ventures. Giełda pracuje nad nową strategią i ogłosi ją jeszcze w tym roku - przekazał prezes GPW Tomasz Bardziłowski.

Zysk operacyjny wyniósł 33,94 mln zł wobec 35,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 120,87 mln zł w II kw. 2024 r. wobec 110,66 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2024 r. spółka miała 66,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 71,58 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 239,06 mln zł w porównaniu z 222,94 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 73,49 mln zł wobec 78,88 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Rosną koszty operacyjne

„W pierwszym półroczu 2024 r. GK GPW osiągnęła skonsolidowany zysk netto [ogółem] wynoszący 67,2 mln zł (-5,3 mln zł, tzn. -7,3 proc. w stosunku do zysku netto po drugim kwartale 2023 r.), co było przede wszystkim skutkiem wzrostu kosztów operacyjnych do poziomu 174,3 mln zł (+13,0 mln zł, tzn. +8,1 proc.) przy mniejszej dynamice wzrostu przychodów ze sprzedaży do wysokości 239,1 mln zł w pierwszym półroczu 2024 r. w porównaniu do 222,9 mln zł w tym samym okresie 2023 r. (+16,1 mln zł, tzn. +7,2 proc. ). Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 58,1 mln zł (-4,1 mln zł, tzn. -6,5 proc. w stosunku do 6 miesięcy 2023 r.)” - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Przychody ze sprzedaży przyrastają

„Przychody ze sprzedaży GK GPW w okresie 6 miesięcy 2024 r. zwiększyły się w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym półroczu 2024 r. i wyniosły 239,1 mln zł (+16,1 mln zł, tzn. +7,2 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2023 r.). Wśród linii biznesowych znaczny wzrost w sześciu pierwszych miesiącach 2024 r. zanotowały przychody z obsługi obrotu na rynku finansowym, które wyniosły 95,4 mln zł (+15,7 mln zł, tj. +19,7 proc.), spadek natomiast odnotowały przychody z segmentu rynku towarowego, które w okresie 6 miesięcy 2024 r. wyniosły 79,1 mln zł (-2,0 mln zł, tj. -2,5 proc.)” - czytamy dalej.

Głównym źródłem przychodów była obsługa obrotu na rynku finansowym (39,9 proc.), obrotu na rynku towarowym (17,8 proc.) a także sprzedaż informacji oraz przychody z tytułu kalkulacji stawek referencyjnych na rynku finansowym (13,6 proc.). W analogicznym okresie 2023 r. udział tych kategorii przychodów wyniósł odpowiednio 35,8 proc., 18,7 proc., 13,6 proc., podała też GPW.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2024 r. wyniósł 102,4 mln zł wobec 88,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Przegląd inicjatyw strategicznych GPW

„Przegląd inicjatyw strategicznych jeszcze trwa, analizowanych inicjatyw jest wiele. To, co możemy powiedzieć, to podjęliśmy decyzję, że jako giełda nie będziemy rozwijać niektórych obszarów. Jednym z nich jest crowdfunding. Osobiście uważam, że jest to bardzo ważny element ekosystemu rynku prywatnego, natomiast uważam, że giełda nie jest platformą, która powinna wchodzić bezpośrednio w ten obszar. Tutaj rozważamy pozyskanie inwestora strategicznego” - powiedział prezes GPW Tomasz Bardziłowski podczas telekonferencji z dziennikarzami i analitykami.

„Podobnie, jeżeli chodzi o inicjatywę GPW Ventures, to jest inicjatywa, w której giełda miała zarządzać funduszem venture capital inwestującym środki w spółki z sektora agritech. O ile uważamy, że inicjatywa jest bardzo ciekawa, to według naszej opinii giełda nie ma najlepszych kompetencji, żeby zarządzać funduszami tego typu. Uważam, że są inne podmioty, które te kompetencje mają, na przykład PFR Ventures” - dodał.

W tym roku nowa strategia spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie pracuje nad nową strategią i ogłosi ją jeszcze w tym roku, zapowiedział też prezes Tomasz Bardziłowski.

„Trwają prace nad nową strategią. Chcemy ją zaprezentować jeszcze w tym roku” - powiedział Bardziłowski podczas telekonferencji z analitykami i dziennikarzami.

Nie wykluczył, że strategia będzie prezentowana „na raty”. „Być może [zaprezentujemy strategię] w dwóch krokach - najpierw przedstawimy założenia i kierunki, a potem doprecyzowywanie wskaźników i celów finansowych, tak że będzie to raczej końcówka roku” - dodał prezes.

Nie sprecyzował, jaki będzie horyzont czasowy nowej strategii. Obecnie obowiązuje strategia GPW na lata 2023-2027.

Grupa kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

ISBnews, sek

