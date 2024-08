5 godzin grozy w Zaporożu: Blisko katastrofy jądrowej

Ukraińska elektrownia jądrowa w Zaporożu utraciła wczoraj połączenie z jedyną pozostałą zapasową linią zasilania poza terenem zakładu - poinformowała w piątek Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA). Ukraińscy energetycy odnowili uszkodzoną linię energetyczną elektrowni jądrowej - przekazał państwowy koncern Enerhoatom.

„Ukraińska elektrownia jądrowa w Zaporożu utraciła połączenie z ostatnią pozostałą główną linią energetyczną na prawie 5 godzin w związku z doniesieniami o szeroko zakrojonych działaniach wojskowych w Ukrainie, co po raz kolejny podkreśliło stale obecne zagrożenia dla bezpieczeństwa jądrowego podczas konfliktu” - napisano w komunikacie na platformie X. (https://tinyurl.com/4bf5u2ad)

Obecnie tymczasowo zajęta elektrownia jądrowa w Zaporożu jest ponownie podłączana do zintegrowanego systemu energetycznego Ukrainy za pomocą dwóch linii energetycznych. Są one wykorzystywane do zasilania potrzeb własnych elektrowni. Tymczasowo okupowana elektrownia jądrowa w Zaporożu była bliska kolejnego wyłączenia w ciągu dnia - zaznaczono w wiadomości Enerhoatomu na Telegramie. (https://tinyurl.com/e5xbkh2e)