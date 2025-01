Wojsko NATO na Ukrainie? Zełenski potwierdza: "TAK"

Ukraina popiera ideę rozmieszczenia sił europejskich na swoim terytorium, jednak nie powinno to wykluczać jej przyszłego członkostwa w NATO – powiedział w czwartek wieczorem w programie telewizyjnym prezydent Wołodymyr Zełenski.

„Sądzę, że słyszeliście o inicjatywie prezydenta (Francji Emmanuela) Macrona, dotyczącej rozmieszczenia kontyngentu Republiki Francuskiej na terytorium Ukrainy. Popieramy taką inicjatywę, ale sama Francja nie wystarczy. Nie chcielibyśmy, aby był to jeden lub dwa kraje, jeśli chodzi o tę inicjatywę. Zdecydowanie powinno to być w drodze do NATO. Nie oznacza to, że rozmieszczenie sił europejskich wyklucza przyszłości (Ukrainy) w NATO” – oświadczył.

Zdaniem prezydenta pomysł wysłania kontyngentu europejskiego do jego kraju może być wspierany przez Wielką Brytanię „oraz kilka innych krajów, o których zgodziliśmy się nie mówić głośno, ponieważ nadal obawiają się mówić o tym w mediach, z obawy przed wpływami Rosji”. Zełenski zaznaczył, że nie wie także, czy w takich siłach obecne byłyby Stany Zjednoczone - napisała agencja Interfax-Ukraina.

Koreańczycy nie wiedzą po co przyjechali na Ukrainę?

W obwodzie kurskim w Rosji odnotowano znaczne straty osobowe wśród północnokoreańskich żołnierzy - poinformował w czwartek ukraiński wywiad wojskowy (HUR). Według HUR żołnierze z Korei Północnej nadużywają na froncie napojów alkoholowych.**

„W dniach 31 grudnia 2024 r. i 1 stycznia 2025 r. Rosjanie nadal angażowali (siły) z Korei Północnej w operacje bojowe w obwodzie kurskim. Jednostki północnokoreańskie wciąż ponoszą znaczne straty osobowe. Aby uzupełnić te straty i wzmocnić stanowiska (na polu walki), rosyjscy dowódcy wysyłają na linię frontu kolejnych wojskowych z Korei Północnej” - przekazał HUR (https://tinyurl.com/2864pbaj).

Według wywiadu dowódcy niższego szczebla piszą nieprawdę w raportach dla wyższego rangą dowództwa na temat rzeczywistego poziomu strat wśród północnokoreańskich żołnierzy. Tymczasem morale tych wojskowych drastycznie spadło.

W noc sylwestrową odnotowano wśród nich przypadki nadużywania alkoholu, w tym (wśród żołnierzy) uczestniczących w operacjach bojowych - przekazał HUR.

Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Ołeksandr Syrski powiadomił, że działania ukraińskich sił zmusiły przeciwnika do utrzymania znacznego zgrupowania wojsk w obwodzie kurskim i przerzucenia rezerw z innych kierunków.

Dzięki waszej niezłomności i odwadze straty wroga w (tym regionie w Rosji) wyniosły ponad 38 tys. żołnierzy i ponad 1 tys. jednostek sprzętu - powiadomił Syrski w Telegramie (https://tinyurl.com/msfpvhxm).

6 sierpnia 2024 r. siły ukraińskie rozpoczęły w obwodzie kurskim operację ofensywną. Jednym z jej celów było zmuszenie Rosjan do przerzucenia części wojsk z Donbasu. Pod koniec sierpnia Ukraina kontrolowała 1250 km kwadratowych terytorium tego obwodu, jednak od września siły ukraińskie zaczęły tracić teren w wyniku kontrofensywy rosyjskiej armii. W listopadzie źródła w armii Ukrainy informowały, że pod jej kontrolą znajduje się już tylko około 800 km kwadratowych terytorium Rosji.

Ponad 10 tys. północnokoreańskich żołnierzy miało zostać wysłanych do Rosji w ostatnich tygodniach, aby wesprzeć rosyjską armię – uważają źródła w państwach Zachodu. Kreml konsekwentnie nie odnosi się do tych informacji. Również Korea Północna nigdy nie potwierdziła ani nie zaprzeczyła obecności swoich wojsk na froncie w obwodzie kurskim.

PAP, JB

