Trwa nabór "Granty na Eurogranty". Do wzięcia 58 225 zł

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór wniosków w ramach programu „Granty na Eurogranty”. Nabór rozpocznie się 25 kwietnia 2024 r. i potrwa do 24 kwietnia 2025 r. (do godziny 16:00 w ostatnim dniu naboru). Program ma na celu wsparcie polskich organizacji badawczych w pozyskiwaniu Eurograntów w ramach różnych programów Unii Europejskiej.

O wsparcie mogą ubiegać się organizacje badawcze zarejestrowane na terenie Polski, które zamierzają uczestniczyć w programach unijnych, takich jak Horyzont Europa czy LIFE. Organizacje te mogą aplikować samodzielnie lub jako członkowie konsorcjów (np. jako koordynatorzy projektów, liderzy work package lub członkowie konsorcjów).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Program oferuje dofinansowanie na działania związane z przygotowaniem Eurograntów, w tym:

- Poszukiwanie partnerów w Polsce i za granicą oraz organizacja spotkań mających na celu opracowanie założeń projektowych.

- Przygotowanie wniosku o Eurogrant zgodnie z wymaganiami konkretnego programu UE, w tym tłumaczenie dokumentów oraz ich prezentacja.

- Korekta wniosków i ich prezentacja przed komisjami oceniającymi projekty.

- Opracowanie analiz specjalistycznych, które są niezbędne do przygotowania aplikacji.

Jakie koszty są kwalifikowane?

Do kosztów, które mogą zostać objęte dofinansowaniem, należą:

- Koszty podróży służbowych pracowników wnioskodawcy, związane z przygotowaniem Eurograntu.

- Usługi doradcze, które pomagają w przygotowaniu wniosku.

- Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w proces przygotowywania aplikacji, w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

- Koszty organizacji spotkań oraz tłumaczeń dokumentacji aplikacyjnej. Koszty analiz specjalistycznych.

Kwoty dofinansowania

Na dofinansowanie projektów w ramach naboru przeznaczono 22 mln zł. Program przewiduje dofinansowanie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 19 500 zł, a maksymalna 58 225 zł.

Jak aplikować?

Aby ubiegać się o dofinansowanie, organizacje badawcze muszą złożyć wniosek za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego, dostępnego na stronie internetowej PARP. Wnioski można składać od 25 kwietnia 2024 r. do 24 kwietnia 2025 r.

Warto?

Udział w programie „Granty na Eurogranty” to szansa na zdobycie funduszy na badania i innowacje, które mogą przynieść istotne korzyści dla polskich organizacji badawczych. Dofinansowanie umożliwia pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem projektów, które następnie mogą ubiegać się o większe granty unijne w ramach programów takich jak Horyzont Europa, COSME, czy LIFE. Jest to także okazja do nawiązania międzynarodowej współpracy oraz zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności polskich jednostek badawczych na arenie międzynarodowej.

LIFE - to unijny instrument wspierający projekty z zakresu ochrony środowiska i klimatu, zarządzany przez Komisję Europejską. W Polsce jest koordynowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który oferuje dodatkowe wsparcie finansowe dla realizacji projektów

COSME to program Unii Europejskiej wspierający konkurencyjność i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez poprawę dostępu do finansowania, doradztwo oraz uproszczenie warunków prowadzenia działalności. Jego celem jest wzmacnianie trwałości i innowacyjności MŚP oraz promowanie przedsiębiorczości w całej UE.

Horyzont Europa to program ramowy Unii Europejskiej na lata 2021–2027, który wspiera badania i innowacje. Jego celem jest wzmocnienie bazy naukowej i technologicznej UE oraz przyczynienie się do realizacji priorytetów politycznych, takich jak transformacja ekologiczna i cyfrowa. Program, będący kontynuacją „Horyzontu 2020”, ma również na celu stawienie czoła globalnym wyzwaniom oraz zwiększenie konkurencyjności przemysłowej, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.

Kontakt i dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje na temat naboru, zasad finansowania oraz dokumentacji znajdują się na stronie internetowej PARP w zakładce „Granty na Eurogranty”. W przypadku pytań, PARP oferuje możliwość kontaktu telefonicznego lub mailowego poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie.

