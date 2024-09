Polski terminator. Będzie likwidował wrogie drony

Drony są powszechne na współczesnym polu walki i wciąż nie stworzono przeciwko nim w 100 proc. skutecznego przeciwśrodka… przełomem może być technologia made in Poland.

Jak informuje w swoim komunikacie firma Advanced Protection Systems (APS), właśnie wprowadza nowe narzędzie do neutralizacji małych obiektów latających. Nieuzbrojony dron-myśliwy lokalizuje i taranuje wrogie bezzałogowce, wykorzystując energię kinetyczną do ich zniszczenia. To czyni tego „terminatora” maszyną, którą będzie można stosować wielokrotnie!

Jak informuje firma:

Dron-myśliwy jest częścią systemów antydronowych (SKYctrl), w których projektowaniu i produkcji specjalizuje się gdyńska spółka APS. Firma tworzy radary oraz bazujące na nich systemy skutecznie wykrywające, śledzące i neutralizujące bezzałogowe statki powietrzne. Korzystają z nich między innymi armie Polski i Ukrainy, a także elektrownie, rafinerie czy sieci telekomunikacyjne na całym świecie.

Dron-myśliwy jest częścią systemów antydronowych, produkowanych przez polską firmę APS / autor: fot. Materiały promocyjne APS

Jak działa ta technologia? Dron-myśliwy działa w dużej mierze autonomicznie – naprowadzanie na cel odbywa się z wykorzystaniem radarów tworzonych specjalnie na potrzeby systemów antydronowych oraz wideotrackera.

Tym samym walka odbywa się niemal w stu procentach bez udziału człowieka.

Grupa dronów-myśliwych wysłana do neutralizacji wrogiego roju statków bezzałogowych komunikuje się między sobą i dzieli celami według optymalnych warunków ataku.

»» O innej konstrukcji drona bojowego w Polsce czytaj tutaj:

Polski superdron! Uderzy w cel odległy o 1000 km

Skuteczne narzędzie

Jak wskazuje Maciej Klemm, współtwórca i prezes zarządu APS:

W momencie wybuchu wojny w Ukrainie byliśmy gotowi, by zapewnić skuteczne narzędzia antydronowe. Ogromna aktywność dronów bojowych w tej wojnie była dla nas impulsem do rozwoju i poszukiwania nowych rozwiązań, czego efektem jest między innymi dron-myśliwy.

Wysoka technologia

Systemy antydronowe APS mogą śledzić wiele celów jednocześnie, a dzięki wykorzystaniu algorytmów uczenia maszynowego potrafią klasyfikować wykrywane obiekty i odróżnić np. ptaki od dronów. Systemy raportują pozycję obiektów w czasie rzeczywistym, a po rozpoznaniu umożliwiają ich neutralizację. Produkowane są w wersjach stacjonarnych i mobilnych.

Dron morderczy… i niedrogi

Jak wskazuje Radosław Piesiewicz, wiceprezes i współzałożyciel APS:

Dron-myśliwy uzupełnił katalog narzędzi neutralizujących, w które wyposażone są nasze systemy. Co ciekawe jedną z jego największych zalet jest efektywność kosztowa. W tym sensie jest on odpowiedzią na potrzeby naszych partnerów broniących swoich terytoriów i infrastruktury krytycznej.

W dobie sabotażu, niewidzialnej wojny służb i całkiem widzialnej wojny na Ukrainie, która jest wielkim testem i poligonem doświadczalnym dla technologii dronowych, takie rozwiązania mogą znaleźć nowe zastosowania. A polscy przedsiębiorcy i konstruktorzy sporo zyskać na swojej kreatywności.

APS/ as/

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Niemcy odcinają żywotną arterię dla polskiego portu!

Nowe województwo na mapie Polski? Trwają prace

»» Rozmowa z byłym szefem Orlenu Danielem Obajtkiem na antenie telewizji wPolsce24 – oglądaj tutaj: