Rafako, czyli 101. niespełniona obietnica Donalda Tuska

„Nie ma żadnego wytłumaczenia. Rafako trzeba ratować” – obiecywał Donald Tusk jako lider PO, starając się o władzę. Władzę uzyskał, ale w sprawie ratowania firmy z Raciborza nie słychać, by był jakoś nadzwyczaj aktywny jako premier.

Raciborska spółka giełdowa Rafako jest producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Jak wiele przedsiębiorstw przemysłowych wpadła w potężne tarapaty w czasie pandemii, zmagając się z załamaniem rynku i potężnymi problemami z organizacją produkcji, zdemolowanej przez zerwane łańcuchy dostaw.

Tusk: „władza niszczy polską firmę”

„Nie ma żadnego wytłumaczenia. Rafako trzeba ratować. Nie wyobrażam sobie, żeby efektem działania władzy i wielkiej spółki skarbu państwa, było zniszczenie innej polskiej firmy - mówił Donald Tusk w czasie kampanii wyborczej w 2023 r.

Wybrał się nawet w styczniu 2023 r. do Raciborza, by „gospodarskim okiem” ogarnąć sytuację w przemysłowej spółce, co odnotował partyjny portal platforma.org. I jak wiele razy wcześniej, zaatakował „nieudolne, pisowskie rządy”, obiecał wszelką niezbędną pomoc, pod warunkiem że zostanie premierem po wyborach. Premierem został i ma w ręku wszystkie instrumenty władzy. Ale co z Rafako? Ano właśnie.

Rafako traci kluczową spółkę

W końcu sierpnia media ekonomiczne przyniosły zwięzłą informację: Rafako traci kluczową spółkę. „Nie udało się uniknąć najgorszego scenariusza”

Na portalu businessinsider.com.pl czytamy, że Rafako Engineering, spółka w 51 proc. zależna od znajdującej się w restrukturyzacji giełdowej spółki Rafako, złożyła wnioski o uchylenie układu oraz o ogłoszenie upadłości. Spłaciła trzy czwarte zobowiązań układowych, ale reszty nie da rady. Wśród wierzycieli jest ZUS.

Rafako Engineering działa od 2007 r. i realizowała wiele dużych projektów w segmencie ropy i gazu oraz budownictwa energetycznego. W 2020 r. na skutek pandemicznego lockdownu i załamania na rynkach sytuacja spółki znacząco się pogorszyła.

W depeszy agencji ISBnews czytamy, że w 2021 r. Rafako informowało o zawarciu i zatwierdzeniu układu przez swoją spółkę zależną. Bezpośrednią przyczyną obecnego wniosku o upadłość jest brak możliwości wywiązania się z zobowiązań finansowych. (…) Od 2021 r. Rafako Engineering realizowała uzgodnienia z wierzycielami, spłacając blisko 75 proc. zobowiązań. Jednak od początku 2023 r. firma zmagała się z problemami finansowymi wynikającymi z realizacji bieżących kontraktów. (…) Trudna sytuacja finansowa doprowadziła do utraty kluczowych pracowników, co dodatkowo ograniczyło zdolność Rafako Engineering do pozyskiwania nowych kontraktów. Spółka nie mogła liczyć na wsparcie finansowe swoich udziałowców. Rafako i PBG (drugi udziałowiec) same znajdują się w trudnej sytuacji.

Nie udało się uniknąć najgorszego scenariusza, tj. złożenia wniosku o upadłość. Rafako walczy o swoje przetrwanie i nie byliśmy w stanie wesprzeć Rafako Engineering. Nie posiadamy kontraktów, które moglibyśmy zlecić do realizacji przez Rafako Engineering, co pozwoliłoby jej na kontynuację działalności, jak udało się to z naszą inną spółką zależną, ETE z Gliwic — skomentował Maciej Stańczuk, prezes Rafako na portalu businessinsider.com.pl.

Sytuacja podbramkowa?

Notowania giełdowe Rafako dołują, od początku roku kurs akcji na GPW spadł o niemal jedną trzecią, a od ogłoszenia feralnej wiadomości o losach kluczowej spółki akcje straciły na wartości blisko 15 proc.!

Notowania giełdowe Rafako 6 września 2023- 6 września 2024 / autor: stooq.pl - screen

2 września spółka poinformowała, że ze składu rady nadzorczej po pięciu latach odchodzi bez podania przyczyn jej wiceprzewodniczący Michał Sikorski.

Na 30 września zwołano walne zebranie akcjonariuszy Rafako.

Czy jest gdzieś, choćby w urzędującym w niedalekich Katowicach resorcie przemysłu, jakiś zarys planu wsparcia firmy z Raciborza, jednej z pereł polskiego przemysłu, by słowa obecnego premiera nie okazały się rzucone na wiatr?

A może obowiązuje już neoliberalna filozofia gospodarcza, którą streścić może chćby parafraza słów, też zresztą rzuconych w kampanii wyborczej przez lidera PO: „A właściwie z jakiej paki ma się wam należeć jakieś wsparcie?”

Sek

