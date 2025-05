Koniec z prognozami zużycia prądu. Zużywasz? Płacisz!

Liczba liczników zdalnego odczytu (LZO) zamontowanych na sieci Energi Operatora przekroczyła 3 miliony, co oznacza, że urządzenia takie zostały zamontowane już u ponad 88 proc. z przeszło 3,3 mln klientów spółki - poinformowało biuro prasowe Energi Operatora.

Biuro prasowe Energa-Operator podało, że spółka zamontowała milion LZO tylko w ciągu ostatnich dwóch lat. Obecnie znaczną cześć instalacji stanowią już wymiany legalizacyjne urządzeń, które na sieci pojawiły się w ramach realizowanego od ponad 10 lat programu wdrożenia zdalnego pomiaru.

Prezes Energa-Operator Robert Świerzyński podkreśla w komunikacie, że spółka jest krajowym liderem w zdalnym opomiarowaniu odbiorców, bez którego nie jest możliwa transformacja energetyczna, wdrażanie nowych usług i poprawa jakości zarządzania siecią.

Inteligentny licznik to stabilność sieci…

Dane pomiarowe, dostarczane na bieżąco przez liczniki zdalnego odczytu, są kluczowe dla zapewnienia stabilnej pracy sieci elektroenergetycznej, która na terenie działania spółki w znacznym stopniu opiera się na OZE. Dzięki nim możliwe jest właściwe zbilansowanie pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, tak aby ilość energii wytwarzanej i wprowadzanej do systemu w danym momencie była równa energii zużywanej. Jest to niezbędne do zachowania bezpiecznych parametrów przesyłanej energii.

…i szybsze usuwanie awarii

Jak podaje Energa-Operator, liczniki zdalne monitorują jej jakość i pozwalają energetykom szybciej lokalizować oraz usuwać awarie. Zapewniają także lepszy wgląd w sieć niskiego napięcia, która stanowi ostatni odcinek drogi, jaką energia dostarczana jest do odbiorców.

Liczniki zdalne to także szereg nowych korzyści dla klientów, którzy dzięki nim mogą niemal na bieżąco śledzić swoje zużycie energii lub jej produkcję np. w mikroinstalacji m.in. za pomocą aplikacji Mój Licznik. Energa-Operator dzięki nim może również udostępniać na życzenie szczegółowe dane pomiarowe bez pobierania dodatkowych opłat.

Zdalna komunikacja z licznikiem skraca również czas zmiany grupy taryfowej, eliminując konieczność wysyłania pracownika w teren w celu parametryzacji licznika. Ponadto dane pomiarowe on-line pozwalają na korzystanie z dynamicznych cen, które już teraz dostępne są w ofercie sprzedawców energii.

Nowe liczniki posiadają port komunikacyjny, za pomocą którego mogą – na życzenie klienta – zostać połączone z domową siecią urządzeń. Rozwiązanie takie ułatwia automatyzację pracy domowych sprzętów w powiązaniu z aktualnymi w określonej chwili cenami energii, np. w przypadku korzystania z taryf dynamicznych lub rynku usług elastyczności sieci.

Licznik LZO eliminuje stosowanie prognoz

Dzięki znacznemu udziałowi LZO w ogólnej liczbie urządzeń pomiarowych już od dłuższego czasu Energa-Operator prowadzi rozliczenia na podstawie rzeczywistych odczytów, eliminując stosowanie prognoz, które mogłyby się różnic od realnego zużycia energii przez klienta.

Montowane przez Energa-Operator liczniki mogą przesyłać dane za pomocą linii energetycznej (PLC), jak również – w przypadku wyposażenia w modem komunikacji zastępczej (LTE) – za pomocą sieci komórkowej. Urządzenia same potrafią określić najlepszy sposób przekazywania informacji w danym momencie. Są także w stanie przełączyć fazę, na której ma być przesyłany sygnał z użyciem technologii PLC do koncentratora, celem poprawy jakości przekazywania danych do systemu centralnego. Zastosowanie dodatkowego modemu LTE pozwala na pozyskiwanie danych z liczników na obszarach, w których nie ma jeszcze odpowiedniej infrastruktury do przesyłania danych za pomocą linii energetycznych.

Zgodnie z nowelizacją Prawa Energetycznego, wynikającą z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), do 2031 roku liczniki zdalne powinny zostać zainstalowane u wszystkich odbiorców w Polsce. Energa-Operator zrealizuje ten obowiązek najpóźniej do końca 2026 roku.

PAP, sek

