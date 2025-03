W ciągu dwóch lat w sklepach żywność z probówki?

W ciągu najbliższych dwóch lat na terenie Wielkiej Brytanii w sprzedaży będą dostępne wytwarzane metodami biotechnologicznymi produkty spożywcze, takie jak mięso, cukier i wyroby mleczne – informuje BBC News.

Laboratoria zajmujące się wytwarzaniem produktów spożywczych w warunkach laboratoryjnych są już gotowe do przejścia na produkcję w skali przemysłowej. Główną przeszkodą są przepisy dopuszczające do sprzedaży tego rodzaju żywność. Food Standard Agency (FSA) zapowiedziała jednak przyśpieszenie prac nad tymi procedurami. Pierwsze produkty wytwarzane metodami biotechnologicznymi będą mogły być dostępne w ciągu dwóch lat.

Karmy dla zwierząt już z mięsa z laboratorium

W Wielkiej Brytanii od lutego 2025 r. jest już dostępne w oficjalnej sprzedaży mięso komórkowe, ale wyłącznie na potrzeby zwierząt domowych. W przyszłości ma to wyeliminować hodowle zwierząt, których mięso i podroby wykorzystuje się do produkcji karmy dla psów i kotów. Według prof. Andrew Knighta z University of Winchester około 20 proc. mięsa dostępnego w sprzedaży jest konsumowana przez domowe pupile.

Owen Ensor, jeden z założycieli londyńskiej firmy Meatly produkującej mięso komórkowe, porównał jego produkcję do wytwarzania piwa w kadziach. Bo w obu przypadkach proces produkcji jest podobny. „Trzymamy je (mięso komórkowe - przyp. PAP) w stalowych bioreaktorach i po tygodniu można z nich wydobyć, zdrowy i smaczny drób dla twoje zwierzaka” – przekonuje.

Mięso komórkowe tuż-tuż

Mięso komórkowe, uzyskiwane z pojedynczych komórek zwierząt lub roślin, a następnie rozmnażane w bioreaktorach, pod względem genetycznym jest takie samo jak mięso naturalne. W 2020 r. po raz pierwszy na świecie zostało dopuszczone do sprzedaży w Singapurze. Trzy lata później podobne przepisy wprowadzono także w Stanach Zjednoczonych; mięsa komórkowego nie dopuszczono jedynie w dwóch stanach: na Florydzie i w Alabamie.

Prof. Robin May, naczelny ekspert Food Standard Agency, zapewnia, że nowe przepisy dopuszczające do sprzedaży żywność uzyskiwaną metodami biotechnologicznymi opracowują naukowcy wspólnie z przedstawicielami laboratoriów biotechnologicznych. Agencja za najważniejsze uznała zapewnianie bezpieczeństwa użytkowania tej żywności „na tak wysokim poziomie jak tylko jest to możliwe”.

Poczynania te są jednak krytykowane przez niektóre organizacje w Wielkiej Brytanii. Pat Thomas, dyrektor kampanii „Beyond GM”, sprzeciwiającej się stosowaniu żywności zmodyfikowanej genetycznie, twierdzi, że przedstawiciele producentów żywności komórkowej będą dążyć do wprowadzeniu regulacji najbardziej dla siebie korzystnych.

Sztuczny cukier, który nie powoduje otyłości

Dopuszczenie do sprzedaży żywności komórkowej pozwoli wprowadzić na rynek alternatywny cukier. Dr Alicia Graham z Imperial College w Londynie opracowała kryształki cukru dzięki wprowadzeniu genu jagody do komórek drożdży. Jej zdaniem w ten sposób będzie można w skali masowej wytwarzać słodkie kryształki, które – jak twierdzi – nie powinny sprzyjać otyłości.

Prace nad mięsem komórkowym prowadzone są także w Polsce przez firmę LabFarm, która w 2024 r. otrzymała 9 mln zł dotacji na badania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Hodowla mięsa odbywa się tam w bioreaktorach o pojemności do 200 litrów. W połowie minionego roku zaprezentowano prototyp pulpecika z mięsa drobiowego. Firma zapowiedziała także prace nad karmą dla zwierząt we współpracy z firmami brytyjskimi.

