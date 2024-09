Oszczędności na „czarną godzinę”? Są, ale... w słowach

Polacy w wieku 18-35 lat w większości mają zgromadzone oszczędności „na czarną godzinę” - wskazuje tak 77,4 proc., z nich wynika z raportu UCE Research i Syno Poland. Oszczędności tej grupy wiekowej najczęściej wynoszą ponad 10 tys. zł.

Z badania wynika, że 12,3 proc. osób nie ma awaryjnych oszczędności, a 10,4 proc. nie pamięta, czy posiada takie zasoby.

Współautor badania z Syno Poland Łukasz Zieliński wskazał, że osoby, które odłożyły na czarną godzinę przeszło 10 tys. zł, dobrze zarabiają. Ich miesięczne dochody netto z reguły przekraczają 9 tys. zł.

„Według sondażu, ich miesięczne dochody netto z reguły przekraczają 9 tys. zł. Przeważnie dotyczy to mieszkańców największych polskich miast. Zgodnie z wynikami badania, częściej są to mężczyźni niż kobiety. Choć to one zazwyczaj są bardziej oszczędne, ale w praktyce niestety przeważnie mniej zarabiają od mężczyzn. Przez to mają gorszą możliwość odkładania pieniędzy. Czasem te dysproporcje są nawet dosyć spore. Do tego kobiety częściej widzą szersze potrzeby rodzinne, które ewidentnie wiążą się z dodatkowymi wydatkami” - wyjaśnił Zieliński