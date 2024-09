Na ten lek popyt wzrósł o 1350 proc.! Ma go 1 proc. aptek

Z danych statystycznych zapotrzebowanie - ten popyt na Ozempic w ciągu trzech lat wzrósł o 1350 proc. - przekazał podczas sejmowej Komisji Zdrowia wiceszef MZ Marek Kos. Dodał, że zaplanowane jest zwiększenie dostaw tego leku. Z nieoficjalnych informacji wynika, że jest dostępny w co setnej aptece

Wiceminister Kos podkreślił, że Ozempic od 2021 r. jest preparatem umieszczanym na liście antywywozowej, a jego ilość jest stale monitorowana.

„Z danych statystycznych zapotrzebowanie - ten popyt na Ozempic w ciągu trzech lat wzrósł o 1350 proc.” - dodał.

Na wniosek posłów w środę podczas Komisji Zdrowia zajęto się rozpatrzeniem informacji ministra zdrowia na temat dostępności leku Ozempic (stosowany m.in w leczeniu cukrzycy typu drugiego) i planów jej zapewnienia w przyszłości. Jak podkreślał na wstępie reprezentant wnioskodawców, poseł Bolesław Piecha (PiS), według informacji podawanych przez portale analizujące dostępność leków, Ozempic jest dostępny jedynie w 1 proc. aptek.

Jak podkreślił w odpowiedzi wiceminister zdrowia Marek Kos, resort jest świadomy, że dostępność niektórych leków, m.in. takich jak Ozempic, jest problemem. Jednocześnie przypomniał, że dostępność leków w Polsce jest na bieżąco monitorowana przez Ministerstwo Zdrowia. „Braki oczywiście nie mają jakiegoś charakteru systemowego. Występują one w określonym rejonie, lokalnie albo dotyczą pojedynczych leków” - wyjaśnił dodając, że takie braki wynikają z kilku różnych powodów. Wśród nich wskazał wstrzymanie dostaw produktu na rynek, wycofanie produktu z rynku europejskiego i bardzo duży popyt, duże zapotrzebowanie na dany lek.

Odnosząc się do samego Ozempicu przypomniał, że jest on refundowany w określnych przypadkach, m.in. wskazaniem jest cukrzyca typu drugiego u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, przy czym poziom hemoglobiny glikowanej powinien być równy i większy 7,5 proc., a otyłość na podstawie wskaźnika BMI definiowana powinna być powyżej 30.

Wysokie zapotrzebowanie na całym świecie

Wiceminister przekazał, że porównując lata 2022-2023 i pierwszy kwartał 2024 r., można zaobserwować ogromny wzrost zapotrzebowania na Ozempic. W jego ocenie spowodowało to, że firma, która wytwarza lek, nie jest w stanie wyprodukować go w wystarczających ilościach. Dodał, że wysokie zapotrzebowanie jest nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie, czy nawet na świecie.

Jako przykład wzrostu zapotrzebowania podał dane dotyczące Ozempicu w dawce 0,5 mg.

„Jeżeli refundacja w roku 2022 wynosiła nieco ponad 8,7 mln zł, to już w roku 2023 było ponad 31 mln zł. Także widzimy, że wzrost jest bardzo duży w skali jednego roku. Natomiast w roku 2024 jest, można powiedzieć, jeszcze gorzej, dlatego że za pierwszy kwartał jest to ponad 11 mln zł” - wyjaśnił.

Jeśli chodzi o liczbę sprzedanych refundowanych opakowań Ozempicu 0,5 mg - w 2022 r. było to 34 681 opakowań. Rok później to już 108 tysięcy, co oznacza trzykrotny wzrost popytu. W pierwszym kwartale 2024 r. to 35 tysięcy. „Podobnie jest z dawką 0,25 mg i 1 mg, gdzie w przypadku 1 mg, tej największej dawki, wzrost jest najwyższy, dlatego że w roku całym 2022 refundowano 80,5 tysiąca opakowań, w roku 2023 153 tysiące, czyli prawie dwukrotnie więcej, ale rekordowe dane mam na temat pierwszego kwartału roku 2024, gdzie tylko w jednym kwartale było to ponad 83 tysiące opakowań, czyli w zasadzie więcej niż w całym roku 2022” - wymieniał.

Dostawy mają być zwiększone

„Rozmawiamy z producentem, z podmiotem odpowiedzialnym za produkcję leku. Mamy deklarację zwiększenia dostaw” - poinformował.

Dodał, że mają one znacząco wzrosnąć od 1 stycznia 2025 r.

Wiceminister przekazał również, że w miesiącach wakacyjnych, na początku sierpnia, spotkał się z zespołem, który ma przeciwdziałać temu problemowi. Do prac został także zaproszono konsultant krajowy z dziedziny diabetologii. Dodał, że wydano specjalny komunikat do lekarzy, by w sytuacji, gdy jest to możliwe, leczyć pacjentów innymi, dostępnymi preparatami, zarówno w przypadku otyłości jak i cukrzycy.

Semaglutyd (substancja czynna Ozempicu) to lek stosowany w leczeniu cukrzycy typu drugiego, który okazał się również skuteczny przy leczeniu otyłości. W obydwu wskazaniach preparat ten dostępny jest wyłącznie na receptę.

