Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło na koniec marca o 0,1 proc.

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec marca wzrosło o 0,1 proc. m/m i wyniosło 1 235 853,6 mln zł – podał resort finansów. Od początku roku odnotowano spadek o 0,2 proc. W kwietniu – według wstępnych informacji resortu – zadłużenie to wyniosło ok. 1.245,2 mld zł, co oznacza wzrost o 9,4 mld zł (o 0,8 proc.) w ujęciu miesięcznym.

Jak podał resort finansów zadłużenie Skarbu Państwa na koniec marca 2023 r. wyniosło 1.235.853,6 mln zł, co oznaczało:

• wzrost o 1.521,8 mln zł (o 0,1 proc.) w marcu 2023 r.,

• spadek o 2.615,9 mln zł (o 0,2 proc.) od początku 2023 r.

Jak podał resort finansów:

wzrost zadłużenia w marcu 2023 r. był głównie wypadkową:

• potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+13,7 mld zł),

• zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-13,2 mld zł),

• zmiany pozostałego zadłużenia SP (+2,5 mld zł),

• przekazania obligacji skarbowych na podstawie innych ustaw niż ustawa o finansach publicznych (+1,8 mld zł)

• różnic kursowych (-3,5 mld zł) – umocnienia PLN wobec EUR o 0,9 proc., wobec USD o 3,5 proc., wobec CNY o 2,6 proc. i wobec JPY o 1,1 proc..

spadek zadłużenia:

• potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+29,0 mld zł)

• zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-18,9 mld zł),

• zmiany pozostałego zadłużenia SP (-13,7 mld zł),

• przekazania obligacji skarbowych na podstawie innych ustaw niż ustawa o finansach publicznych (+1,8 mld zł)

• różnic kursowych (-2,1 mld zł) – umocnienia PLN wobec EUR o 0,3 proc., wobec USD o 2,5 proc., wobec CNY o 1,6 proc. oraz wobec JPY o 3,4 proc. PLN.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w marcu 2023 r. wzrosło o 13,4 mld zł, co było wynikiem salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +9,2 mld zł), oszczędnościowych SPW (+1,6 mld zł) oraz pozostałego zadłużenia SP (+2,6 mld zł), podano także.

„W marcu 2023 r. zadłużenie w walutach obcych spadło o 11,9 mld zł, co było wynikiem: ujemnego salda emisji długu: różnic kursowych (-3,5 mld zł)” – czytamy w komunikacie.

Jak poinformował resort finansów, od początku 2023 r. zadłużenie krajowe SP spadło o 1,6 mld zł. Zadłużenie nominowane w walutach obcych spadło w tym okresie o 1,1 mld zł, co było wypadkową: wzrostu długu w EUR (+2 mld euro), spadku długu w USD (-2 mld USD), przy braku zmian w zadłużeniu nominowanym w CNY i w JPY, różnic kursowych (-2,1 mld zł).

Resort podał także, że według szacunkowych danych, zadłużenie Skarbu Państwa na koniec kwietnia 2023 r. wyniosło ok. 1.245,2 mld zł, czyli wzrosło o 9,4 mld zł (o 0,8 proc.) m/m.

Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło:

• dług krajowy: ok. 942,6 mld zł,

• dług w walutach obcych: ok. 302,6 mld zł (tj. 24,3 proc. całego długu SP).

Na podst. ISBnews, rb