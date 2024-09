Protest „StopPatoWładzy”. Ks. Olszewski symbolem sytuacji w Polsce

Ksiądz Olszewski jest „symbolem tego wszystkiego, co jest wielkim złem, które dzieje się w kraju”. „Łamanie konstytucji, łamanie ustaw, łamanie praw człowieka, wszelkich zasad cywilizowanego państwa”.„To jest sprawa naszego losu, naszej przyszłości” — mówił Jarosław Kaczyński podczas protestu „StopPatowładzy” w Warszawie.

W sobotę Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało protest, który jest wyrazem sprzeciwu wobec bezprawnych działań obecnej władzy - „formacji zewnętrznej, która reprezentuje obce interesy”. Podczas manifestacji zbierano podpisy pod wnioskiem ws. zwolnienia z aresztu księdza Michała Olszewskiego, który stał się symbolem wszystkiego, co jest „wielkim złem” w Polsce

Za rządów Donalda Tuska w więzieniu siedzi ks. Michał Olszewski

Prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił podczas manifestacji pod hasłem „StopPatoWładzy”, że odbywa się ona w szczególnej chwili, gdy w areszcie przebywa ksiądz Michał Olszewski oraz dwie byłe dyrektorki resortu sprawiedliwości - Urszula D. i Karolina K.

Ten kontekst to atak na Kościół. Przypomnijmy, ks. Olszewski został zatrzymany w Wielki Czwartek – Dzień Kapłański. Nawet gdyby założyć, że ci wszyscy prokuratorzy i ci wszyscy inni tam zupełnie niemądrzy, nic nie wiedzą, to to jednak wiedzą. To było specjalnie, to był symbol. W oczywisty sposób atak na Kościół. A co mówił nasz wielki kapłan, ksiądz Stefan Wyszyński? „Kto będzie chciał zniszczyć naród polski, zacznie od Kościoła”. (…) „Opiłowywani katolików”, cytując tutaj pewnego… nie warto nawet wymieniać nazwiska tego nieszczęśnika – usłyszeliśmy.

Prezes PiS przypomniał, że wraz z ks. Olszewskim aresztowane zostały również dwie urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości.

Chcę to mocno powiedzieć: są poddawani torturom! (…) Wszystkie definicje tortur przyjęcie w ciągu wielu dziesięcioleci, obejmują te działania podejmowane wobec ks. Olszewskiego i tych pań. To jest coś, co jest hańbą tej władzy, co odbiera jej legitymację moralną i polityczną do rządzenia. Oni się tak bardzo boją wypuścić ks. Michała i te panie, bo wiedzą, że wtedy padną słowa o tym, co się działo. Słowa o tych niesłychanych, zbrodniczych wydarzeniach. I stąd ten strach. (…) Widzieliśmy ks. Olszewskiego wychudzonego, zniszczonego. Warto dokonać pewnego porównania. Bo widzieliśmy też innego człowiek, który już opuścił więzienie – rosyjskiego szpiega, pułkownika GRU, Rubcowa. Czy on był wychudzony? Czy on był zniszczony? On był w dobrej formie. Z plecaczkiem na plecach witał się serdecznie z Putinem. Został jeszcze wyposażony w dodatkową wiedzę, w tym wiedzę tajną i to porównanie jest, w pewnym skrócie, obrazem tego, co dzisiaj dzieje się w Polsce

Łamanie konstytucji, łamanie ustaw

Według Jarosława Kaczyńskiego, ksiądz Olszewski jest „symbolem tego wszystkiego, co jest wielkim złem, które dzieje się w kraju”. Wskazał na „łamanie konstytucji, łamanie ustaw, łamanie praw człowieka, wszelkich zasad cywilizowanego państwa”.

Zatrzymanie księdza Olszewskiego w Wielki Czwartek to „ten sam model działania”, co w 1950 r., a jego celem ma być pacyfikacja Polski. KO nazwał „formacją zewnętrzną, która reprezentuje obce interesy”. W związku z tym zaapelował do zgromadzonych o utworzenie „potężnego frontu uczciwości wyborów” bo - jak mówił - „możliwość ich sfałszowania jest naprawdę bardzo wielka”.

Przypomnijmy, że kilka dni temu premier Donald Tusk mówił o formacji zewnętrznej, która miałaby być konieczna w przypadku formowania „demokracji” w Polsce.

Kiedy odbudowywano demokrację np. w Niemczech po II wojnie światowej, to nie zapisy gwarantowały, tylko obecność armii amerykańskiej. Nie chciałbym żebyśmy my w Polsce kiedykolwiek znaleźli się w takiej sytuacji, że siła zewnętrzna jest niezbędna, by gwarantować nasz ład konstytucyjny - powiedział premier.

Ciężko zrozumieć, co dokładnie szef rządu miał na myśli, ale nie sposób było nie dostrzec, że mówiąc to niezwykle się denerwował - jąkał i robił nerwowe gesty.

Czytaj także: Donald Tusk straszy wprowadzeniem siły zewnętrznej

W ocenie Kaczyńskiego, złe decyzje obecnej władzy da się odwrócić dopiero, kiedy PiS „odwróci bieg wydarzeń”. Zaznaczył, że droga do tego prowadzi przez „różne formy aktywności społecznej, obywatelskiej”. „Dzisiaj mamy jeden z przykładów takiej aktywności” - dodał.

W Polsce wolność cofnęła się i musimy pamiętać, że poprzez różne formy dynamizacji naszego społeczeństwa, trzeba uświadamiać, jaka tu jest stawka - apelował.

Przekazał również, że PiS jest już „u końca drogi” do wyłonienia swojego kandydata na prezydenta.

Nie dajmy się nabierać na wszystkie bajki, że potrzebni są kandydaci nowi i którzy są czasami ze środowisk niejasnych - powiedział. Według niego, potrzebny jest „jeden, mocno wsparty kandydat”. Wtedy musi powstać szeroki, biało czerwony front i wtedy zwyciężymy - dodał.

Kaczyński ogłosił również zbiórkę podpisów pod wnioskiem o referendum ogólnokrajowe ws. paktu migracyjnego.

Chcemy bezpiecznej Polski. Pamiętajcie, że to jest zadanie trudne. Oficjalnie to pół miliona podpisów, ale trzeba pamiętać, że zawsze część podpisów kwestionują, więc trzeba mieć naddatek: 600 - 700 tys. podpisów - podkreślił.

Politycy zachęcali do podpisów pod inicjatywą parlamentarzystów PiS, której celem jest zwolnienie z aresztu księdza Olszewskiego. Miałoby to się odbyć na zasadach poręczenia społecznego.

Pod koniec marca br. ksiądz Michał Olszewski został zatrzymany przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Następnie sąd zadecydował o areszcie dla ks. Olszewskiego. Pod koniec sierpnia Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o przedłużeniu tego aresztu o kolejne trzy miesiące.

pap, wpolityce,wpolsce24, jb

