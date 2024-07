Prezydent: w Polsce łamane są prawo i konstytucja

W Polsce dochodzi do łamania prawa i konstytucji, a zarazem mamy do czynienia z pokazem hipokryzji przedstawicieli instytucji europejskich - uważa prezydent Andrzej Duda.

Prezydent w rozmowie z TV Republiką został poproszony o ocenę sprawy ks. Michała Olszewskiego z Fundacji Profeto, który jest jednym z dziesięciu podejrzanych w śledztwie Prokuratury Krajowej dotyczącym nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Obecnie kapłan przebywa w areszcie.

W opublikowanym przez tygodnik „Sieci” liście ks. Olszewski pisał, że w areszcie odmawiano mu wody oraz prawa do skorzystania z toalety, był budzony w nocy włączaniem światła; miał doświadczyć złego traktowania ze strony policjantów i funkcjonariuszy ABW. W reakcji na artykuł Ministerstwo Sprawiedliwości zapewniło, że zatrzymanie podejrzanego przebiegło zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pokaz hipokryzji

Andrzej Duda uważa, że „sprawa wymaga rzetelnego sprawdzenia”.

Tylko zwracam uwagę, że mamy obecnie do czynienia w Polsce z pokazem hipokryzji ze strony wszelkich instytucji europejskich, wszelkich NGO-sów europejskich itd. Dochodzi do drastycznego łamania prawa i konstytucji w Polsce w ciągu ostatniego pół roku, mamy do czynienia z czystym i oczywistym bezprawiem - mówił prezydent.

A jednocześnie - jak dodał - kolejni przedstawiciele Komisji Europejskiej przyjeżdżają do naszego kraju „i opowiadają o przywracaniu w Polsce praworządności”.

Wielu z nich wprost mówi: cel uświęca środki, trzeba przywrócić praworządność, w związku z czym przywracamy praworządność pałką i batem - podkreślił prezydent.

Łamanie prawa będzie ukarane

Pytany o działania ABW zapewnił, że sprawa zostanie zbadana i osoby, wobec których zostanie wykazane, że dopuściły się łamania prawa, będą ukarane.

Trzeba będzie do tego doprowadzić, niezależnie od tego, co sobie kłamcy w instytucjach Unii Europejskiej, z którymi dzisiaj mamy do czynienia, będą wtedy opowiadali na temat Polski, bo wiemy o tym, że po prostu jest to grupa hipokrytów politycznych, na których nie wolno zwracać uwagi” - powiedział prezydent.

Dopytywany o kwestię Funduszu Sprawiedliwości zaznaczył, że przestępstwa zdarzają się wszędzie i nie może wykluczyć, że do niego nie doszło. Ale nawet jeśli zostało ono popełnione, to przepisy dotyczące traktowania osób tymczasowo aresztowanych są jasne i wyraźne i nie wolno ich łamać.

Jeżeli mówimy o niewłaściwym traktowaniu tych osób, jeśli mówimy o torturowaniu tych osób, łamaniu praw człowieka, to jest zupełnie inna sprawa niż kwestia oskarżeń o popełnienie przestępstw - dodał Andrzej Duda.

Na zlecenie Tuska

Prezydent ocenił ponadto, że od czasu, kiedy premierem jest Donald Tusk, „wszystkie takie twierdzenia o brutalnym łamaniu prawa są wysoce prawdopodobne”.

Przypomniał, że nie ma wątpliwości, iż to premier wydał „polityczne polecenie” wkroczenia przez policję do Pałacu Prezydenckiego, by aresztować Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

PAP/bz

