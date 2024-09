Sasin: rząd zaspał w sprawie powodzi

Poseł PiS, były wicepremier Jacek Sasin w Radiu Plus: Rząd zaspał, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. W Czechach służby przygotowywały się od kilkunastu dni. U nas premier Tusk zasłaniał się jakimiś jak to powiedział, niezbyt pesymistycznymi prognozami opadów, uspokajał w sposób niepotrzebny, demobilizując ludzi, demobilizując służby.

„Jako rząd Prawa i Sprawiedliwości to przygotowanie robiliśmy chociażby poprzez budowę zbiorników retencyjnych. Przecież ten zbiornik w Raciborzu powstał dzięki działaniom naszego rządu, a byliśmy za to krytykowani przez naszych przeciwników z Platformy Obywatelskiej – wskazywał poseł PiS.

„Rząd zaspał”

Rząd powinien niezbędne działania podejmować wcześniej. Jak w Czechach gdzie służby przygotowywały się, to już wiemy dzisiaj, od kilkunastu dni, a nie zasłaniać się jakimiś jak to premier Tusk powiedział, niezbyt pesymistycznymi prognozami opadów, uspokajać w sposób niepotrzebny, demobilizować ludzi, demobilizować służby. Rząd zaspał, nie mam co do tego żadnych wątpliwości, a dowodem jest dla mnie chociażby to, że Wojewoda Dolnośląski dopiero w czasie, kiedy tragedia już się działa poprosił Wojska Obrony Terytorialnej o wsparcie. Było to dopiero w sobotę wieczorem więc bardzo późno, kiedy te wojska już powinny być na miejscu i powinny działać. Niestety mamy do czynienia z zaniechaniem ze strony rządu – ocenia były wicepremier.

Tusk był pierwszy do atakowania rządu PiS

Całkowicie odrzucam te ataki ze strony dzisiaj rządzących mówiące, że nie mamy prawa krytykować działania władzy - od tego jest opozycja. Punkt widzenia rzeczywiście zależy od punktu siedzenia. Premier Tusk był pierwszym i jego ludzie, którzy atakowali rząd Prawa i Sprawiedliwości w latach kryzysowych, a było ich wiele. Chociażby COVID, ale przypominam, że to ten sam premier Tusk jest dzisiaj liderem rozliczeń rządu Prawa i Sprawiedliwości za działania podejmowane w czasach kryzysowych chociażby w czasach covidu, chociażby za budowę szpitali tymczasowych gdzie NIK sterowany przez Platformę Obywatelską, przez ludzi dzisiaj rządzących stawia zarzuty. Dzisiaj jesteśmy za to atakowani właśnie za to, że podejmowaliśmy działania wcześniej – wskazuje Jacek Sasin.

Zbierają żniwo obłędnej polityki

Ja się też nie dziwię szczerze mówiąc różnym organom państwa, również samorządom, że one nie chcą działać są niechętne do tego, żeby podejmować działania wcześniej, działania wyprzedzające, bo atmosfera jaką wytworzył ten rząd w Polsce jest taka, że można za to dostać zarzuty, że się chce działać w sensie chronić ludzi. No dokładnie tak się dzisiaj w Polsce dzieje. Niestety ten rząd dzisiaj zbiera żniwo swojej obłędnej polityki, polityki fatalnej, którą od wielu miesięcy w Polsce realizuje - mówi polityk Prawa i Sprawiedliwości.

