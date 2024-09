ETS w rolnictwie!? Czy Bruksela chce zagłodzić Europę?

Europejskie, w tym polskie, rolnictwo zagrożone. Eurokraci forsują pomysł objęcia sektora produkcji żywności systemem ETS, czyli opłatami za emisję CO2. Skutki? Opłakane.

Komisja Europejska przygotowuje nowe regulacje dla europejskiego rolnictwa. Wyartykułowano je w raporcie przygotowanym przez europosłów skupionych w grupie o nazwie Strategiczny Dialog na rzecz Rolnictwa, na czele której stoi Peter Strohschneider, partyjny kolega szefowej KE Ursuli von der Leyen. Zdaniem europosłanki Beaty Szydło (PiS), dokument sugeruje wprowadzenie szeregu drastycznych rozwiązań, które w efekcie „zniszczą europejskie rolnictwo”.

Utrata bezpieczeństwa żywnościowego to bardzo poważne niebezpieczeństwo

Groźny ETS

Była premier Beata Szydło wskazała we wpisie na portalu X, że szczególnie groźny jest pomysł wprowadzenia w rolnictwie systemu ETS, czyli opłat za emisję. Rolnicy mają płacić zarówno za emisję wytwarzaną przez ich sprzęt, jak i przez… zwierzęta hodowlane. Wiadomo, do czego to doprowadzi. Produkcja żywności stanie się w UE nieopłacalna, tak jak produkcja np. samochodów – napisała europosłanka PiS.

Uzależnienie od żywności spoza UE

Szydło przekonuje, że w efekcie kraje będące dużymi producentami i eksporterami żywności (np. Polska) po prostu przestaną nimi być, a Europa uzależni się od dostaw żywności spoza Unii. „Wywoła to wzrost cen, a przede wszystkim sprowadzi na nas niebezpieczeństwo żywnościowego szantażu. Pozbawianie Europejczyków własnego rolnictwa jest prostą drogą do niewyobrażalnej katastrofy” – twierdzi Beata Szydło.

