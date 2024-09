Rating Polski do przeglądu! Czy ocena kraju się zmieni?

Agencja Moody’s dokonała w piątek, 20 września, okresowego przeglądu ratingu Polski, ale nie podjęła działań względem ratingu (rating action) - podała agencja w komunikacie. Oznacza to, że ocena kredytowa kraju pozostaje na poziomie „A2”, a jej perspektywa jest stabilna.

Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla ocenę agencji, że podatność na wydarzenia geopolityczne Polski, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa, ogranicza fakt członkostwa Polski w NATO. Taką ocenę wspiera także „znaczna poprawa” relacji z UE po zmianie rządu w grudniu 2023 r.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę antagonistyczne relacje między prezydentem Dudą, a rządem premiera Tuska, oczekujemy jedynie ograniczonych postępów w zakresie reform w pełni przywracających niezależność sądownictwa, przynajmniej do wyborów prezydenckich w połowie 2025 r. Stabilna perspektywa odzwierciedla również naszą ocenę, że wpływ prognozowanego wzrostu obciążenia długiem rządowym oraz osłabiająca się zdolność do jego zaciągania (debt affordability) równoważą solidne perspektywy wzrostu gospodarczego Polski.

Presja na rating

W ocenie Moody’s, rating Polski znalazłyby się pod presją w kierunku poprawy w scenariuszu lepszych niż oczekiwano relacji między prezydentem a rządem koalicyjnym, co pozwoliłoby na szybkie przywrócenie pełnej niezależności sądownictwa, a także wspierałoby wdrażanie innych inicjatyw politycznych.

Sygnały, że obecnie oczekiwane osłabienie wskaźników zadłużenia Polski okaże się niższe, a silniejsze wysiłki na rzecz konsolidacji fiskalnej doprowadzą do obniżenia poziomu długu rządowego znacznie poniżej 60 proc. PKB, ostatecznie odbudowując solidny bilans sektora publicznego sprzed pandemii, także byłyby pozytywne dla oceny kredytowej. Ponadto dalsze postępy w zwiększaniu zaawansowania i złożoności polskiej gospodarki również mogłyby wspierać wyższy rating.

Presja na obniżenie ratingu pojawiłaby się z kolei w scenariuszu znacznie szybszego wzrostu obciążenia długiem publicznym bez oznak jego odwrócenia oraz przy pogorszeniu wskaźników zdolności do zaciągania długu (debt affordability) poza obecny scenariusz bazowy agencji.

Ponowne pogorszenie sytuacji w zakresie praworządności, które miałoby negatywny wpływ na lokalizację działalności gospodarczej w Polsce, również byłoby negatywne dla oceny kredytowej.

A gdyby wybuchła wojna?

Scenariusz bazowy Moody’s nie zakłada konfrontacji militarnej z udziałem NATO, ale jakikolwiek atak militarny na Polskę skutkowałby natychmiastową negatywną oceną ratingową.

W takim scenariuszu, który postrzegamy jako szok o bardzo niskim ryzyku materializacji, ale o potencjalnie bardzo dużym wpływie, rating Polski znalazłby się pod znaczną dodatkową presją, co prawdopodobnie doprowadziłoby do obniżenia ratingu o kilka stopni.

Agencja prognozuje wzrost dynamiki PKB Polski w 2025 r. o 3,5 proc. vs 3,0 proc. w 2024 r.

Deficyt sektora general government prognozowany jest przez Moody’s na powyżej 5 proc. PKB przynajmniej do końca 2025 r., przy wzroście długu sektora w relacji do PKB do 57 proc. w 2025 r.

Moody’s spodziewa się stopniowej konsolidacji fiskalnej od 2026 r., przy stabilizacji długu na poziomie nieco powyżej 60 proc. PKB.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody’s - na poziomie „A2”. Rating Polski według Fitch i S&P to „A-„, jeden poziom niżej niż Moody’s. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

Ostatnią rundę przeglądów ratingu Polski w bieżącym roku zaplanowano na 8 listopada (Fitch i S&P Global Ratings).

