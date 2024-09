Prawie 100 kg kokainy w bananach z dyskontu!

W dwóch sklepach popularnej sieci dyskontów zlokalizowanych Mӧnchengladbach w na zachodzie Niemiec pracownicy znaleźli paczki z białym proszkiem ukryte w skrzynkach z bananami. Wezwana na miejsce policja rozpoczęła śledztwo. Wkrótce okazało się, że podobne znaleziska dotyczą również innych placówek tej samej sieci.

Jak donosi agencja DPA, chodzi o kokainę. Narkotyki odkryto m.in. w sklepach działających m.in. w Duisburgu i Krefeld. Łącznie chodzi aż o 11 dyskontów. Łączna waga paczek z kokainą to około 95 kg, a jej czarnorynkową wartość oszacowano na ponad 7 mln euro.

Czarnorynkowa wartość przekracza 7 mln euro

Z ustaleń śledczych wynika, że kokaina została nadana w Ameryce Południowej i drogą morską dotarła do portu w Antwerpii, gdzie znajduje się magazyn centralny feralnej sieci sklepów. Stamtąd towary zawierające narkotyki trafiły do różnych filii dyskontera. Śledczy twierdzą, że przestępcy wysłali przesyłkę do centralnego magazynu przez pomyłkę i stamtąd została rozprowadzona do różnych lokalizacji.

Podobnych historii jest więcej

To oczywiście nie pierwsze tego typu zdarzenie. Do podobnego incydentu doszło chociażby na początku stycznia 2022 roku w siedmiu sklepach znanej sieci handlowej działających na terenie woj. pomorskiego. W trakcie rozładunku pracownicy znaleźli paczki z białym proszkiem i wezwali policję. Z kolei w 2020 roku 19 kg narkotyku ukrytego (a jakże) w bananach trafiło do Biedronki w Ostrowie Wielkopolskim.

Źródło: DPA, PAP

Oprac. GS

