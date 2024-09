ZUS: już ponad 250 wniosków w związku z powodzią

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło dotychczas ponad 250 wniosków od płatników składek z czterech województw dotkniętych powodzią – dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i śląskiego. Większość z nich, bo blisko 200, dotyczy nowego terminu płatności składek.

Składanie wniosków do ZUS umożliwiają rozporządzenia w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na terenach, które najmocniej ucierpiały w związku z powodzią. Jak poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski, około 50 wniosków, które trafiły do oddziałów ZUS w Bielsku-Białej, Łodzi, Rybniku, Toruniu, Wałbrzychu i Zielonej Górze, dotyczyło umorzenia należności z tytułu składek, rozłożenia ich na raty oraz zmiany warunków umowy w sprawie rozłożenia należności na raty.

Składkę można opłacić później, bez odsetek

Żebrowski przypomniał również o pomocy dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli w powodzi. Mogą oni regulować składki za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2024 roku z opóźnieniem – nawet do 15 września 2025 roku. Muszą tylko złożyć oświadczenie, że zostali poszkodowani przez powódź. Do opłaconych w ten sposób składek nie będą naliczane odsetki za zwłokę.

Kiedy ZUS umorzy składkę?

Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia mogą też wystąpić do ZUS z wnioskiem o ich umorzenie. Rzecznik wyjaśnił, że zakład może umorzyć należności z tytułu składek, jeżeli zobowiązany wykaże, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną nie jest w stanie pokryć tych należności, ponieważ niosłoby to za sobą zbyt ciężkie skutki dla niego i jego rodziny.

Chodzi o przypadek, gdy przedsiębiorca poniesie straty materialne w wyniku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia, które powodują, że po uregulowaniu należności z tytułu składek płatnik nie mógłby dalej prowadzić działalności.

Ważne numery telefonów

Rzecznik podał, że od 18 września do 4 października 2024 roku w godz. 8.00-15.00 pod specjalnymi numerami telefonu 33 825 31 34 i 76 876 45 76 przedsiębiorcy mogą uzyskać informację w sprawie ulg w opłacaniu składek.

Płatnicy składek z terenów objętych powodzią nie zostali zwolnieni z obowiązku przekazania do ZUS kompletów rozliczeniowych za bieżące okresy – ci, którzy będą mieć problem z ich złożeniem, mogą przekazać te dokumenty do ZUS w późniejszym terminie. Jeśli przedsiębiorca nie przekaże wymaganych formularzy rozliczeniowych za dany miesiąc, wówczas wymiar składek zostanie utworzony z urzędu. Płatnik zostanie o tym poinformowany na PUE ZUS/eZUS.

Źródło: PAP

Oprac. GS

