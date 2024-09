Powódź uszkodziła około 200 szkół, niektóre poważnie

W wyniku powodzi ucierpiało blisko 200 szkół różnych szczebli. Zniszczenia są zróżnicowane – od niewielkich podtopień, przez zalania i konieczność wypompowania wody z najniższych kondygnacji, po całkowitą destrukcję budynków.

Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) szacuje straty jakie poczyniła woda na zalanych terenach w infrastrukturze wykorzystywanej do celów oświatowych. Niestety, część budynków, w których działały szkoły są niezdatne do dalszego użytkowania, a niektóre wymagają kapitalnego remontu. Uczniowie nie wrócą do nich przez kilka miesięcy, a w pojedynczych przypadkach – nawet do końca roku szkolnego.

Nie powinno być opóźnień

Dzieci mają jednak zapewnione zajęcia i realizacja programów nauczania nie jest zagrożona. „Wszystkie egzaminy i inne zaplanowane aktywności będą przebiegać terminowo” – poinformowali przedstawiciele resortu edukacji.

4,5 tys. miejsc w zielonych szkołach

Dla dzieciaków z terenów powodziowych organizowane są tzw. zielone szkoły. Gotowych do wzięcia udziału w takich projektach jest 850 uczniów i uczennic. MEN zapewnił w zielonych szkołach ponad 4,5 tys. miejsc. Teraz szuka środków na utrzymanie programu nie tylko do końca roku, ale również na czas ferii.

Źródło: PAP

Oprac. GS

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Brzoska: zagraniczne firmy omijają podatki w Polsce

Orlen inwestycje. Co z kompleksem w Gdańsku?

Toniemy w długach. W jeden miesiąc więcej o 15 miliardów!

»» Rozmowa z red. Agnieszką Łakomą o elektromobilności na antenie telewizji wPolsce24 – oglądaj tutaj: