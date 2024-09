Małe reaktory dla amerykańskiego wojska

Jak podały media USA, powołując się na informacje Pentagonu, rozpoczęła budowę ośrodka w Idaho, w którym będzie testowany mobilny reaktor jądrowy. Firma BWXT jest dostawca prototypu po tym, jak wygrała kontrakt od rządu USA na 300 mln dol. dotyczących tego przedsięwzięcia.

Przenośny reaktor jako źródło zasilania ma być tak skonstruowany, by można było transportować go do odległych baz wojskowych, szczególnie na trudnych terenach a w przyszłości nawet na Księżycu.

Montaż rozpocznie się już w lutym przyszłego roku a testy na poligonie testowym w Idaho – w kilkanaście miesięcy później. Oprócz BWXT Advanced Technologies w przedsięwzięciu uczestniczą także Torch Technologies, Northrop Grumman i Rolls Royce Liberty Works.

Mały reaktor - trop prowadzi do Polski

O ile wojsko amerykańskie zainteresowane jest przenośnymi reaktorami, o tyle technologie małych modułowych reaktorów – choć ciągle w fazie przygotowań – traktowane są jako jeden ze sposobów wsparcia redukcji emisji gazów cieplarnianych. Technologia jądrowa jako „czysta” (bezemisyjna) ma wsparcie nie tylko w USA ale także w Europie. Zaś uczestniczący w wojskowym przedsięwzięciu koncern Rolls Royce pracuje nad rozwojem technologii SMR m.in. w Wielkiej Brytanii i w Polsce – gdzie wspólnie ze Świętokrzyską Grupą Przemysłową Industria przygotowuje się do budowy małego reaktora. (W maju Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało pierwsza formalną zgodę dla tego przedsięwzięcia.)

Agnieszka Łakoma

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ogrody działkowe ocaleją! Wystarczyło jedno zdanie

Nie ma pieniędzy. NFZ. Szpitale odmawiają przyjęć

Polsko-hiszpańska szybka kolej dla CPK!

»» Rozmowa z red. Agnieszką Łakomą o elektromobilności na antenie telewizji wPolsce24 – oglądaj tutaj: