Ale nowinka! Miniatom w kontenerze

Koncern Westinghouse, który dostarczy technologię do pierwszej polskiej elektrowni na Pomorzu, szykuje się także do testów mikroeaktorów. Pierwsze z nich mają rozpocząć prace jeszcze w tej dekadzie.

Westinghouse poinformował, że złożył wstępny raport dotyczący projektu bezpieczeństwa swojego mikroreaktora eVinci w Narodowym Centrum Innowacji Reaktorowych przy Departamencie Energii i będzie mógł zacząć testować go w DEMO (Demonstration of Microreactor Experiments) w Idaho. Cytowany na stronie koncernu, prezes eVinci Technologies w Westinghouse - Jon Ball mówi o planie „wdrożenia wielu takich reaktorów na całym świecie” i to do 2030 roku.

Westinghouse zapewnia, że nowy typ reaktora może dostarczać energię elektryczną i ciepło praktycznie w dowolnym miejscu na świecie i na różne potrzeby. Może zasilać centra przemysłowe, centra danych i obiekty obronne, a nawet zadziała „na powierzchni Księżyca i poza nią”.

Porcja paliwa starczy na osiem lat

Koncern porównuje jego działanie do baterii o mocy od kilku kilowatów do pięciu megawatów. I może pracować przez ponad osiem lat bez uzupełniania paliwa. Natomiast gdy chodzi o wytwarzanie ciepła, to może ono znaleźć zastosowanie przemysłowe – np. do produkcji paliw alternatywnych, takich jak wodór. Jak informuje Westinghouse, urządzenie w technologii eVinci będzie budowane i montowane fabrycznie. Do klienta trafi w kontenerze.

Koncern znany przede wszystkim z dostarczania reaktorów AP 1000 (o mocy 1000 MW) do dużych elektrowni czyli takiej, jaka powstanie na polskim wybrzeżu w rejonie Choczewa, pracuje również nad modułową technologią czyli SMR. Stara się zainteresować nimi m.in. władze czeskie i brytyjskie. Modułowy reaktor AP300 ma otrzymać certyfikację już w 2027 roku, zaś budowa pierwszego mogłaby rozpocząć się przed końcem tej dekady.

Przypomnijmy, że technologia jądrowa została uznana przez Unię Europejską jako jedna z kilku zapewniających transformację energetyczną i dekarbonizację w ramach polityki redukcji emisji. Stary Kontynent ma stać się neutralny dla klimatu w połowie wieku.

Agnieszka Łakoma

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Skutki olbrzymiej nieodpowiedzialności pseudoekologów

Co z wielką kopalnią na Śląsku? „Ona już kończy życie”

Kolejna polska branża pod unijną gilotyną

»» Rozmowa z red. Maciejem Wośko, dlaczego pożyczki dla powodzian to zły pomysł na antenie telewizji wPolsce24 – oglądaj tutaj: