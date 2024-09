Dzieje się rzeź. Netanjahu porównany do Hitlera

Premiera Izraela Benjamina Netanjahu tak jak Hitlera trzeba powstrzymać poprzez „sojusz człowieczeństwa” - oświadczył we wtorek prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, występując na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Netanjahu i jego mordercza sieć. Jedna doba: Zginęlo co najmniej 560 osób

„Tak jak Hitler został powstrzymany przez sojusz człowieczeństwa 70 lat temu, Netanjahu i jego mordercza sieć muszą być powstrzymane przez sojusz człowieczeństwa” - oświadczył Erdogan.

Czym jest ONZ?

Prezydent skrytykował ONZ za to, że według niego nie wypełnia swojej fundamentalnej misji i „stopniowo przekształca się w dysfunkcyjną, ociężałą i bezczynną strukturę”.

Erdogan powiedział też, że w wyniku izraelskich ataków Strefa Gazy „stała się największym cmentarzem dzieci i kobiet na świecie”.

W Gazie nie umierają tylko dzieci

„Nie tylko dzieci giną w Gazie; system ONZ również umiera, umiera prawda, umierają wartości, których rzekomo broni Zachód, jedna po drugiej umierają nadzieje ludzkości na życie w bardziej sprawiedliwym świecie” - oznajmił szef tureckiego państwa.

Co Izrael robi?

Wezwał Radę Bezpieczeństwa ONZ do tego, by zapobiegła „ludobójstwu” w Strefie Gazy i doprowadziła do zakończenia „tej brutalności i barbarzyństwa”.

Dwulicowość państw

Potępił też kraje, które wspierają Izrael. „Ci, którzy rzekomo działają na rzecz zawieszenia broni, nadal za kulisami wysyłają uzbrojenie i amunicję do Izraela, by mógł kontynuować swoje masakry” - powiedział Erdogan, który jest jednym z najgłośniejszych krytyków izraelskiej wojny przeciwko Hamasowi w Strefie Gazy.

