Polska "Sukcesja"? Konflikt w imperium Solorza

Trójka dzieci Zygmunta Solorza wysłała ostrzeżenie do menedżerów 4 najważniejszych spółek biznesmena - pisze „Gazeta Wyborcza”. Uważają oni, że dobro tych spółek jest zagrożone przez osoby, które chcą przejąć kontrolę nad biznesem. Chodzi m.in. o Polsat i firmy strategiczne dla państwa - dodaje.

Jak czytamy w czwartkowej „GW”, 23 września około godz. 13 kilkadziesiąt osób z kadry zarządzającej z czterech głównych spółek Zygmunta Solorza (Cyfrowy Polsat, Telewizja Polsat, Polkomtel, Netia) otrzymało dokument podpisany przez trójkę jego dzieci: Tobiasa Solorza, Piotra Żaka i Aleksandrę Żak.

Dokument ma klauzulę poufne i formę jednostronicowego skanu oryginału z podpisem dzieci biznesmena.

Sytuacja jak z „Sukcesji”

Jak dodaje „GW”, „we wstępie synowie i córka informują, że od dłuższego czasu z ich ojcem jest utrudniony kontakt z powodu choroby”. „Obecnie nie mają pewności, gdzie Zygmunt Solorz przebywa. Są tym poważnie zaniepokojeni” - pisze gazeta.

W kolejnych akapitach - jak czytamy w „GW” - dzieci Solorza „uczulają kadrę menedżerską, by ostrożnie przyjmowała polecenia wydawane przez osoby, których niedawno nabyte uprawnienia w tym zakresie mogą budzić wątpliwości”. „Oraz by wstrzymali się z podpisywaniem dokumentów, „których legalności nie mogą być pewni” - podano. „W szczególności zalecają ostrożność przy decyzjach dotyczących podmiotu o nazwie TiVi Foundation z Liechtensteinu. To największy obecnie akcjonariusz m.in. Cyfrowego Polsatu, ale i innych spółek Solorza. Posiada 60-70 proc. ich akcji. Fundację założył sam Solorz i to on jest jej właścicielem” - informuje „GW”.

Spór z żoną nestora

Według gazety dzieci Zygmunta Solorza są „w ostrym sporze z Justyną Kulką, obecną partnerką, a od marca żoną Solorza„.

Ze źródeł „Wyborczej” wynika, że Solorz przebywa obecnie we Włoszech, a kontakt z nim w pełni kontroluje jego żona.

PAP/ as/