Umorzenie podatków przez powódź? Zobacz jak to zrobić

Oczekujemy pełnej elastyczności, jeśli chodzi o środki unijne, które miałby trafić do samorządów w związku z powodzią – powiedział szef resortu finansów Andrzej Domański, odpowiadając w Sejmie na pytania posłów zadane w czasie debaty na temat skutków powodzi.

„Jeśli chodzi o fundusze unijne, to tak - oczekujemy tutaj pełnej elastyczności. Te środki muszą szybko trafić do samorządów. Bardzo istotne jest tu, iż mówimy tutaj o pełnym prefinansowaniu oraz o braku wkładu własnego. To powinno umożliwić samorządom efektywne, szybkie wydawanie środków na niezbędne cele” – powiedział Domański.

Trwają rozmowy z KE

Jak wynikało z późniejszej wypowiedzi wiceministra funduszy i polityki regionalnej Jacka Karnowskiego, na ten temat prowadzone będą rozmowy z Komisją Europejską.

Umorzenie podatków?

Domański pytany podczas debaty o kwestię możliwości umorzenia podatków w związku z sytuacją powodziową podkreślił, że już teraz umożliwia to Ordynacja podatkowa. „Rozmawiałem z szefem KAS, aby zawsze, kiedy jest to zgodne z prawem i wskazuje na to interes podatnika, organy dokonywały takiego umorzenia” – dodał.

Podczas środowej debaty towarzyszącej informacji rządu na temat powodzi i jej skutków do pytań zapisało się ponad 50 posłów. Sama informacja jak i dyskusja trwały ok. siedmiu godzin i zakończyły się w czwartek po północy.

PAP/ as/