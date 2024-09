"Powstrzymałem wojnę!" - Trump ujawnia, jak

Powstrzymałem wojnę między dwoma zwaśnionymi krajami, grożąc, że nałożę na nie 200 proc. cła - powiedział w piątek były prezydent Donald Trump podczas wiecu w Warren w stanie Michigan. Trump skrytykował Unię Europejską za „wykorzystywanie” USA. W wiecu udział brało wielu Amerykanów polskiego pochodzenia.

Donald Trump wystąpił w piątek wieczorem w Warren na przedmieściach Detroit na spotkaniu z wyborcami w formule „town hall”, która przewiduje możliwość zadawania pytań przez publiczność. Było ono poświęcone głównie tematowi lokalnego przemysłu motoryzacyjnego i kwestiom gospodarczym. Kandydat Republikanów na urząd prezydent USA zapowiedział, że doprowadzi do ożywienia przemysłu w Detroit dzięki zamknięciu granic, by - jak się wyraził - zapobiec „kradzieży miejsc pracy” przez imigrantów, a także za pomocą wysokich ceł wyroby firm motoryzacyjnych, produkujących samochody poza USA. Dodał jednak, że cła są nie tylko skutecznym narzędziem gospodarczym, lecz także „potężną” bronią w dyplomacji.

Mieliśmy dwa kraje, które się ze sobą biły. Wyglądało na to, że znowu będą toczyć ze sobą wojnę (…) Powiedziałem im: ludzie, chcecie się bić, chcecie zabijać swoich ludzi w waszych krajach, to w porządku, ale jeśli to zrobicie, nałożę na was 200 proc. cła i tyle. Oddzwonili do mnie po dwóch dniach i mówią „proszę pana, zawarliśmy pokój” - opowiadał Trump. Kontekst jego wypowiedzi wskazywał na to, że chodziło o potencjalny konflikt na Bałkanach. Wspominając tę historię były prezydent USA powołał się bowiem na Ricka Grenella, który był jego specjalnym wysłannikiem ds. negocjacji pokojowych między Serbią i Kosowem.