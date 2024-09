Rekord. Cena 10 000 zł za uncję złota

Od początku roku ceny złota wzrosły o ponad 24 proc. - na koniec września wartość 1 uncji przekroczyła 2,6 tys. USD. W IV kw. br. wartość ta ma wynieść ok. 2 tys. 381 USD. Ceny srebra od początku roku również wzrosły - z 27,50 USD do 29,65 USD za uncję - podał Polski Instytut Ekonomiczny (PIE).

„Ceny złota gwałtownie wzrosły w ostatnich dwóch miesiącach. W bieżącym roku obserwujemy kolejne rekordy. Od początku roku ceny złota wzrosły o ponad 24 proc. – na koniec września wartość 1 uncji przekroczyła 2,6 tys. USD. Cena złota osiągnęła historyczny poziom także w polskiej walucie – przekroczyła 10 tys. PLN za uncję” - przekazano w raporcie Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dodano, że ceny srebra od początku roku również wzrosły - z 27,50 USD do 29,65 USD za uncję.

Z czego wynika wzrost cen? Wyjaśnienie

PIE wyjaśnił, że wzrost cen wynika z rosnącego popytu na bezpieczne aktywa inwestycyjne. Instytut wskazał, że „globalne napięcia geopolityczne i oczekiwanie osłabienia dolara sprzyjają lokowaniu środków”.

Złoto i srebro

Powołując się na dane amerykańskiej izby CFTC CIT podano, że na koniec sierpnia zarządzający aktywami zwiększyli swoje pozycje długie w złocie o 25 tys. 919 kontraktów, co jest największą liczbą od marca 2020 r. Podobne pozycjonowanie występuje na rynku srebra – pozycje długie w sierpniu wzrosły o 15 tys. 222 kontrakty.

Cena złota ma związek z…

Cena złota, jak twierdzi Instytut, ma też związek z niską liczbą prac wydobywczych.

VanEck (firma zarządzająca aktywami) wskazuje, że uzupełnianie zapasów złota staje się coraz trudniejsze. W latach 90. średnio na rok dokonywano około 18 dużych odkryć. Od 2012 r. ta liczba jest mniejsza niż 4. W ostatnich latach (2020-2023) odkryto tylko 5 dużych złóż. Niska podaż wspiera wzrost cen - wskazano.

Jak wynika z raportu PIE, na wzrost cen wpływa też spadek rentowności amerykańskich obligacji skarbowych. Wskazano, że po cięciu stóp procentowych przez Fed (Federal Reserve System) o 50 punktów bazowych, rentowność 10-letnich obligacji oscyluje obecnie wokół 3,75 proc.

Światowa Rada Złota wskazuje, że złoto zazwyczaj dobrze radzi sobie w okresach obniżek stóp, choć sama relacja jest dyskusyjna”.

Prognozy na przyszłość

Powołując się na badania, PIE ocenia, że średnia cena złota w IV kwartale 2024 r. wyniesie około 2 tys. 381 USD za uncję, co oznacza ok. 8-proc. spadek w porównaniu do obecnych poziomów. Do końca 2025 r. cena złota ma obniżyć się do około 2349 USD za uncję.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny; przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

