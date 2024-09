Wielton dostanie finansową kroplówkę ze środków KPO

Wielton otrzyma z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności dofinansowanie w wysokości 171,8 mln zł do inwestycji, która będzie realizowana w Wieluniu. Wsparcie dostaną także inne projekty spółki.

Jak przekazał Wielton, nadrzędnym celem projektu jest wspieranie procesu transformacji cyfrowej spółki w kierunku Przemysłu 4.0 ze szczególnym uwzględnieniem robotyzacji i technologii operacyjnych obejmujących kluczowe procesy produkcji przyczep i naczep.

Pieniądze m.in. na nowe maszyny i urządzenia

Środki, jakie otrzyma Wielton posłużą zarówno na zakup środków trwałych (maszyn, urządzeń), jak i „wartości niematerialnych oraz prawnych”. Inwestycja będzie realizowana w Wieluniu zgodnie ze „Strategią Grupy Wielton na lata 2023-2027” – podała spółka.

Na Chłodnie 2.0 i Przemysł 4.0

Z kolei spółka zależna wieluńskiego producenta, Wielton Reefer, ma dostać dotację do projektu o nazwie „Optymalizacja procesu produkcji w kierunku chłodni 2.0 poprzez wdrożenie kluczowych technologii Przemysłu 4.0: robotyzacji i cyfryzacji”. Jego koszt ogółem szacowany jest na około 23,7 mln zł, a wartość rekomendowanego dofinansowania wynosi około 9,6 mln zł.

Wsparcie dla logistyki

Inna spółka zależna – Wielton Distribution Center – wdroży projekt „Centralizacja procesów logistycznych poprzez zastosowanie rozwiązań z zakresu robotyzacji i cyfryzacji jako głównych czynników rozwoju i transformacji w kierunku Logistyki 4.0.”, którego wartość ogółem została określona na około 12,3 mln zł, a wartość rekomendowanego dofinansowania sięgnie około 5 mln zł.

Narodowy gospodarczy champion

Wielton to 3. największy w Europie i 10. największy na świecie producent naczep, przyczep i zabudów samochodów. Grupa istnieje od 1996 roku, od 2006 roku notowana jest na GPW, zatrudnia około 3,3 tys. osób, w tym 300 inżynierów i konstruktorów . Do tej pory święciła niemal same sukcesy, ale przyszedł kryzys w branży transportowej i zaczęły się kłopoty.

Popyt na ciągniki siodłowe i naczepy szoruje po dnie. W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy br. firma zarejestrowała jedynie 1441 nowych przyczep i naczep, co oznacza spadek aż o 38.8 proc. w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Maleją również udziały producenta w polskim rynku. W 2022 roku wynosiły one 16,2 proc., w 2023 roku – 14,4 proc., a obecnie – 12,7 proc.

Wyniki finansowe nie napawają optymizmem. Przychody za I kwartał w latach 2022-2024 wynosiły kolejno: 814, 849 i 548 mln zł. Z kolei marża EBITDA za I kwartał br. zmalała do zaledwie 1,9 proc., z 5,4 proc. w I kwartale 2023 roku.

W zagranicznych oddziałach też kiepsko

Grupa Wielton rozwija się w oparciu o silne lokalne marki. W sumie ma w portfolio siedem takich brandów w różnych europejskich krajach. Oprócz Wieltonu, są to: Langendort (Niemcy), Lawrence David (Wielka Brytania), Fruehauf (Francja), Guillén (Hiszpania) i Viberti (Włochy). Producent ma również spółki handlowe na Ukrainie, Białorusi i w Rosji. Firma posiada pięć centrów produkcyjnych w Europie i około 390 partnerów serwisowych w 29 krajach.

Niestety, także na kluczowych rynkach zagranicznych przedsiębiorstwo jest w defensywie. We Francji w ciągu ostatnich dwóch i pół roku udziały Wieltonu spadły o 3.7 pproc., a w Wielkiej Brytanii – o prawie 7 pproc. Lepiej jest we Włoszech, Niemczech i Europie Środkowo-Wschodniej, ale są to dla firmy mniej istotne rynki. Mimo wszystko Wielton wciąż jest numerem jeden w sprzedaży naczep we Francji, w Wielkiej Brytanii zajmuje 2. miejsce, we Włoszech – 4., w Europie Środkowo-Wschodniej – 5., w Niemczech – 7., zaś w Hiszpanii – 9.

Grzegorz Szafraniec

