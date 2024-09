Żabka rusza na warszawską giełdę. Oto plany rozwoju

Zabka Group (Grupa Żabka) ogłasza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej (IPO) oraz notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - podała spółka w komunikacie prasowym.

Jak podano, oferta skierowana będzie do inwestorów instytucjonalnych w wybranych jurysdykcjach oraz do inwestorów indywidualnych w Polsce.

Plany spółki

Spółka nie otrzyma żadnych wpływów ze sprzedaży akcji oferowanych przez akcjonariuszy sprzedających. Wszystkie środki pozyskane ze sprzedaży akcji oferowanych przez akcjonariuszy sprzedających trafią do nich.

Ponieważ konsumenci coraz częściej szukają wygodnych rozwiązań, wierzymy, że planowane IPO pozwoli Grupie Żabka na dalsze wykorzystanie szerokich możliwości, jakie dostrzegamy na rynku. Aby to zrealizować, wyznaczyliśmy sobie jasne i realne cele średnioterminowe: dążymy do podwojenia sprzedaży do klientów końcowych do 2028 r., otwierając ponad 1.000 sklepów rocznie w Polsce i Rumunii - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes Tomasz Suchański.

Wejście na GPW

„Jesteśmy przekonani, że wejście na giełdę przyniesie korzyści wszystkim interesariuszom Grupy Żabka, zwiększając jej wartość dla akcjonariuszy i zapewniając dalsze możliwości rozwoju pracownikom. Jednocześnie pozytywnie wpłynie na rozwój przedsiębiorczości w lokalnych społecznościach, ponieważ pozwoli nam jeszcze skuteczniej wspierać franczyzobiorców, dostarczając im narzędzia i wiedzę niezbędną do prowadzenia własnej działalności” - dodał.

CVC Capital Partners chce pozostać akcjonariuszem spółki i zapewniać jej wsparcie.

Jesteśmy dumni z naszej współpracy z Grupą Żabka w ostatnich latach oraz z inwestycji, która pozwoliła wykorzystać dostrzeżoną przez nas olbrzymią szansę rynkową. Chcemy pozostać akcjonariuszem Spółki i nadal zapewniać jej nasze wsparcie. Planowane IPO postrzegamy jako kolejny naturalny krok kierownictwa Grupy Żabka w realizacji ambitnej strategii rozwoju - ocenił Krzysztof Krawczyk, przewodniczący Rady Dyrektorów Grupy Żabka i partner w CVC Capital Partners.

Perspektywa średnioterminowa

Grupa Żabka w perspektywie średnioterminowej zamierza otwierać w Polsce i Rumunii ponad 1 tys. nowych sklepów rocznie - w 2024 r. celem jest uruchomienie ok. 1.100 sklepów. Potencjał rynku grupa ocenia na ok. 19,5 tys. sklepów w Polsce oraz ok. 4 tys. sklepów w Rumunii.

Grupa zakłada, że do 2028 r. jej sieć stacjonarna w Polsce liczyć będzie ok. 14.500 sklepów (co oznacza otwarcie ok. 4.500 nowych sklepów w Polsce w latach 2024-2028).

Grupa dąży do osiągnięcia wysokiego jednocyfrowego wzrostu sprzedaży LFL w 2024 r. (7,5-9,0 proc.) oraz od średniego do wysokiego jednocyfrowego tempa wzrostu w perspektywie średnioterminowej.

Motor wzrostu

Motorem wzrostu sprzedaży ma być - jak podano - szereg inicjatyw mających na celu zwiększenie częstotliwości wizyt w sklepach sieci oraz wielkości koszyka zakupowego klientów. Inicjatywy te obejmują wdrażanie najnowszych formatów, w tym Żabka Café 2.0 (oferta street food – nowy silnik wzrostu sprzedaży), rozszerzanie oferty wygodnych usług, wprowadzanie innowacji w asortymencie oraz działania mające na celu zachęcanie klientów do częstszych wizyt w sklepach i większych zakupów, a także dalszy rozwój i udoskonalanie wiodącej na rynku aplikacji dla klientów Żappka.

EBITDA

Ponadto, w ciągu najbliższych pięciu lat Grupa Żabka planuje pięciokrotnie zwiększyć roczną sprzedaż oferty cyfrowej do klientów końcowych w sposób zrównoważony i rentowny, zakładając osiągnięcie progu rentowności EBITDA w 2024 r.

Strategia Grupy Żabka w tym zakresie koncentruje się na dalszym rozwoju marki Maczfit, wzmocnieniu relacji z klientami końcowymi platformy Dietly i podmiotami oferującymi usługi za jej pośrednictwem oraz rozszerzeniu sieci magazynów dark store na potrzeby działalności usług e-commerce grupy - napisano.

Stopa wzrostu

W latach 2021-2023 średnioroczna stopa wzrostu (CAGR) sprzedaży do klientów końcowych Grupy Żabka wyniosła ponad 25 proc. Skorygowana EBITDA w latach 2021–2023 osiągnęła wzrost na poziomie 19 proc. CAGR, a skorygowana marża EBITDA w 2023 r. wyniosła 12,4 proc. W latach 2021–2023 i w pierwszym półroczu 2024 r. średni wskaźnik konwersji gotówki kształtował się na poziomie powyżej 85 proc.

W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2024 r. sprzedaż do klientów końcowych wzrosła do 12.893 mln zł, w porównaniu do 10.532 mln zł w tym samym okresie 2023 roku. Z kolei przychody wyniosły 11.148 mln zł, co oznacza wzrost o 21,5 proc. rdr.

Skorygowany wynik EBITDA wyniósł 1.399 mln zł, co oznacza wzrost o 33,5 proc. rdr.

Oczekiwania

Celem Grupy Żabka jest także wzrost skorygowanej marży EBITDA. W perspektywie średnioterminowej ma ona dążyć do górnej granicy przedziału 12-13 proc.

Spółka oczekuje przyspieszenia wzrostu marż w perspektywie krótkoterminowej, w związku z normalizacją cen energii oraz rosnącym efektem skali.

Żabka spodziewa się poprawy marży skorygowanego zysku netto w średnim terminie, tj. do poziomu ok. 4,5 proc., dzięki obniżeniu stóp oprocentowania zadłużenia i poprawie efektywności podatkowej.

Celem spółki w perspektywie średnioterminowej jest osiągnięcie wskaźnika zadłużenia netto (z wyłączeniem zobowiązań z tytułu leasingu) do skorygowanego wyniku EBITDA (po uwzględnieniu kosztów najmu) na poziomie poniżej 1x.

Sieć sklepów Żabka

Żabka to sieć sklepów convenience. Obejmuje wiodącą w Polsce sieć sprzedaży detalicznej w formacie convenience liczącą ponad 10.500 sklepów działających na zasadzie franczyzy. Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano. Grupa dysponuje również zaawansowaną, stale rozwijaną ofertą cyfrową, do której należy marka Maczfit, czy Platforma Dietly. Działalność w zakresie internetowych zakupów spożywczych grupa realizuje za pośrednictwem marek Jush! i Delio. Ponadto Grupa Żabka niedawno rozpoczęła działalność na rynku rumuńskim poprzez przejęcie spółki DRIM.

