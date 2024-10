CBA zatrzymało byłego posła i biznesmena Janusza P.

Były poseł i znany biznesmen Janusz P. został zatrzymany przez CBA. „Śledztwo dotyczy uzasadnionego podejrzenia oszustwa znacznej wartości” – informuje rzecznik Centralnego Biura Antykorupcyjnego. PAP dowiedziała się ze źródeł zbliżonych do sprawy, że chodzi o biznesmena, byłego posła Janusza Palikota.

Dzisiaj rano agenci CBA zatrzymali w Lublinie Janusza P. i Przemysława B. oraz w Biłgoraju Zbigniewa B. Śledztwo prowadzone wspólnie z wydziałem zamiejscowym Prokuratury Krajowej we Wrocławiu dotyczy uzasadnionego podejrzenia oszustwa znacznej wartości określonego w art. 286 i art. 294 KK – podał na platformie X rzecznik CBA Jacek Dobrzyński.

Jak ma wynikać z nieoficjalnych ustaleń portalu tvp.info, zatrzymany w Lublinie Janusz P. to znany biznesmen z branży alkoholowej i były poseł.

Teraz wszyscy zatrzymani trafią do wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, gdzie zostaną im postawione zarzuty.

Zatrzymania potwierdził rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak, który doprecyzował, że śledztwo dotyczy doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kilku tysięcy pokrzywdzonych na kwotę blisko 70 mln zł.

„Szczegóły po zakończeniu czynności, w tym po ogłoszeniu zarzutów” - dodał.

Do sprawy odniósł się w rozmowie z dziennikarzami w Senacie szef MSWiA Tomasz Siemoniak. „Centralne Biuro Antykorupcyjne i prokuratura nie mają żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o to, jakie osoby są zatrzymywane, czy jakim osobom będą stawiane zarzuty. Trwają czynności, prokuratura będzie pewnie informowała o tym, co dalej” - powiedział.

Sek, PAP

