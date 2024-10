"Nie każdą kopalnię trzeba zasypać" - mówi prezes Tauronu

Choć celem jest pełne zazielenienie energetyki, trzeba też myśleć w kategoriach rezerwy strategicznej: być może niekoniecznie każdą kopalnię trzeba zasypać, być może trzeba znaleźć inne rozwiązanie – mówił w Katowicach prezes Tauronu Grzegorz Lot.

„ Trzeba inwestować”

Prezes Tauronu uczestniczył w czwartkowej sesji konferencji Energy Days w Katowicach, poświęconej energetyce konwencjonalnej i aktywom węglowym.

Powiedział, że np. segment ciepła będzie musiał spełniać określone parametry emisyjności i efektywności. „Więc trzeba inwestować. Dzisiaj nie ma jednoznacznej doskonałej technologii, w związku z trzeba budować hybrydy, trochę gazu, trochę biomasy - dzisiaj już wiemy, że jest ustawa, która mówi, że może być bardzo trudno z biomasą dla energetyki, bo to będzie dla przemysłu meblarskiego” – obrazował.

Stabilność regulacyjna

Szef Taurona wskazał, że to przykład ryzyka, wobec których szczególnie ważna jest stabilność regulacyjna. „Jeżeli będziemy wiedzieli, na jakich zasadach działamy, jakie są zasady gry, to w tę grę będziemy grali i doprowadzimy, żeby klienci mieli energię i żeby była ona jak najbardziej zielona, bo to oznacza ekologię i dobrą cenę” - zasygnalizował.

Miks energetyczny to przyszłość

„Jeżeli chodzi o inwestycje, to jakbym miał powiedzieć, jaki będzie miks energetyczny w danym roku, to żadna z nas i żaden z nas dzisiaj nie ma pojęcia, jakie technologie będą odpalone w kolejnych latach i jak to finansować w różnych scenariuszach. Co jakiś czas będzie się pojawiała nowa technologia, zmiana w społeczeństwie, trend. Jeżeli się pojawi legislacja, nam przeszkadzająca, trzeba będzie ją albo zmienić, albo się do niej dopasować, ale to są naturalne rzeczy” – uznał Lot.

Podkreślił, że znanym celem jest w 2050 r. 100 proc. zielonej energii, która musi być tania.

Bez tego nie ma szans, żeby ludzie ogrzewali się pompami ciepła, żeby jeździły samochody elektryczne, żeby przemysł był konkurencyjny, żeby ciepło, które dostarczamy było akceptowalne społecznie – zastrzegł.

„Z jednej strony jest perspektywa, jak transformować, rozwijać, zazieleniać, dostarczać energię elektryczną, z drugiej - jeżeli wiemy, że mamy transformację, to musi być tzw. backup i trzeba pomyśleć, aby mieć tzw. element rezerwowy” – stwierdził szef Tauronu.

Co z węglem i kopalniami?

„Np. w kategorii węgla, niekoniecznie każdą kopalnię trzeba zasypać, zalać, zapomnieć i wymazać z map. Być może trzeba myśleć w kategoriach rezerwy strategicznej, być może znaleźć inne rozwiązania i pomyśleć, co się może wydarzyć” - zasugerował.

„Przy czym jako społeczeństwo musimy być gotowi, że za to zapłacimy. Bo jeżeli trzymamy taką rezerwę i jesteśmy gotowi, że w razie czego odpalimy taką kopalnię, (…) nie możemy być zdziwieni, że w naszych rachunkach pojawia się element: rezerwa strategiczna czy rynek mocy. To my zamawiamy energię elektryczną 24 godziny na dobę i jest bardzo potrzebne, żeby zaangażować społeczeństwo, uświadamiać, że to ono ma decydujący wpływ, jak to będzie wyglądało” – zdiagnozował Grzegorz Lot.

pap, jb

