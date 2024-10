Prezydent: reforma Trybunału Konstytucyjnego do... TK

Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej dwie ustawy dotyczące TK – poinformowała Kancelaria Prezydenta. Chodzi o dwie ustawy mające zreformować Trybunał – nową ustawę oraz ustawę zawierającą przepisy wprowadzające.

Oba akty prawne dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, razem z przyjętą w marcu uchwałą Sejmu i propozycją zmiany konstytucji, stanowią pakiet - prezentowanej w marcu marca przez szefa resortu sprawiedliwości Adama Bodnara i polityków rządzącej koalicji – kompleksowej reformy TK.

Zakaz jakiejkolwiek działalności politycznej

Nowa ustawa o TK zakłada, że sędziowie Trybunału będą wybierani przez Sejm większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Kandydaci mają mieć od 40 do 70 lat i w 4-letnim okresie poprzedzającym wybór nie mogą sprawować mandatu posła, senatora lub posła do Parlamentu Europejskiego, być członkiem Rady Ministrów ani partii politycznych. Regulacja ustanawia też 14-dniowy termin odebrania ślubowania sędziowskiego przez prezydenta, liczony od dnia wyboru przez Sejm.

„Wyroki z udziałem tzw. neo-sędziów nieważne”

Przepisy wprowadzające ustawę o Trybunale Konstytucyjnym zawierają regulacje przejściowe, dostosowujące i uchylające obecnie obowiązujące ustawy odnoszące się do funkcjonowania Trybunału. Jednocześnie – jak przewidziano – wydane w ostatnich latach wyroki TK w składzie z udziałem osób rzekomo „nieuprawniony do orzekania” miałyby być „nieważne i niewywierające skutków”.

Po co prezydent, skoro są notariusze

W połowie września Sejm przyjął poprawki Senatu do ustaw reformujących Trybunał Konstytucyjny. Poprawki umożliwią m.in. wybranemu przez Sejm sędziemu Trybunału złożenie ślubowania bez udziału prezydenta – przed notariuszem. Wprowadzają też pełną jawność oświadczeń majątkowych sędziów.

Źródło: PAP

Oprac. GS

