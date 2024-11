Paczkomaty z „zieloną energią”

Polenergia zapewni zieloną energię z OZE dla blisko 24 tys. paczkomatów InPost w Polsce. Energię wyprodukuje należąca do niej Farma Wiatrowa Dębsk.

Podkreślono, że dla InPostu umowa jest kolejnym etapem w dążeniu do korzystania w 100 proc. z zeroemisyjnej energii elektrycznej. „Zakontraktowany wolumen pozwoli na zazielenienie energii zużywanej we wszystkich urządzeniach Paczkomat w Polsce oraz zazielenienie znacznego udziału energii elektrycznej wykorzystywanej przez samochody elektryczne, oddziały i sortownie, co łącznie przyczyni się do redukcji emisji CO2 o prawie 125 tys. ton” - wskazano.

Czystą energię wyprodukuje należąca do Polenergii Farma Wiatrowa Dębsk.

Podkreślono, że to największa lądowa inwestycja OZE w historii Polenergii oraz jedna z największych farm wiatrowych w Polsce. Szacowana roczna produkcja elektrowni wynosi ok. 366 GWh, co odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną ponad 183 tys. gospodarstw domowych.

Farma Wiatrowa Dębsk / autor: materiały prasowe Polenergia

Prywatny gigant OZE dla przedsięwzięcia logistycznego

Polenergia to największa polska prywatna grupa energetyczna działająca w obszarze wytwarzania energii z odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Grupa angażuje się w rozwój lądowych farm wiatrowych, farm fotowoltaicznych, elektromobilność oraz transformację wodorową.

InPost zajmuje się rozwiązaniami logistycznymi dla branży e-commerce w Europie. Grupa InPost na koniec II kwartału br. dysponowała ponad 73 tys. punktów out-of-home, w tym ponad 40 tys. urządzeń Paczkomat i blisko 33 tys. punktów PUDO w Wielkiej Brytanii, Francji, Polsce, we Włoszech, w Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Luksemburgu i Holandii.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Zyski banków wzrosły w skali roku o blisko połowę!

Przemysł osiągnął dno dołka. Teraz w górę?

Koniec z tanim KRUS-em?

»» Czy rząd Donalda Tuska wróci do wyprzedaży polskiego majątku - oglądaj na antenie telewizji wPolsce24