Fiskus: Samozatrudnienie jest okej!

Fiskus przyznaje w interpretacjach, że przejście z etatu na działalność gospodarczą jest dozwolone - poinformowała we wtorkowym wydaniu „Rzeczpospolita”. Można współpracować ze swoim byłym pracodawcą i jako przedsiębiorca robić dla niego to samo, co wcześniej na etacie. Tak wynika z interpretacji skarbówki - napisano w „Rz”.

„Samozatrudnieni zostali ostatnio zarzuceni informacjami o tym, że fiskus zaczął kwestionować ich rozliczenia. Interpretacje wskazują jednak, że nic się nie zmieniło i nadal można przechodzić z umowy o pracę na firmę” - powiedział „Rz” Piotr Juszczyk, doradca podatkowy w inFakcie.

„Skarbówka nie kwestionuje też samozatrudnienia na kontrolach” – dodała Beata Hudziak-Nagórska, doradca podatkowy, partner zarządzający w kancelarii 8Tax. Przejście z etatu na działalność gospodarczą może dać oszczędności w podatkach i składkach.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Wojsko wzywa na ćwiczenia setki tysięcy rezerwistów!

Budżet na granicy szaleństwa finansowego

Chińskie auta: Niemcy tracą szansę, zyskuje Polska!

»» O katastrofalnych wynikach spółek skarbu państwa mówi ekonomista i poseł dr Zbigniew Kuźmiuk na antenie telewizji wPolsce24 – oglądaj tutaj:

„Eksperci podkreślają, że nie jest to oszustwo, bo każdy ma prawo wybrać sposób zarabiania na życie. Ale zasady współpracy z kontrahentem nie mogą być kalką umowy o pracę. Fiskus może bowiem zweryfikować, czy przedsiębiorca nie jest jednak etatowcem” – podkreślono w „Rz”.

PAP/ as/