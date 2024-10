Będą większe sankcje za marnowanie żywności. Znamy szczegóły

Projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, przewidujący m.in. podwyższenie opłat dla sklepów spożywczych o powierzchni sprzedaży większej niż 250 mkw., które marnują żywność (z 10 do 50 gr/kg) trafił do konsultacji i uzgodnień. Jak poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, potrwają one 30 dni.

Dotarliśmy do listy proponowanych przez resort rolnictwa zmian. Co przewidują?

Doprecyzowanie pojęcia „marnowania żywności”

Ma to jednoznacznie wskazywać, że za zmarnowany produkt spożywczy należy uznawać każdy artykuł, który kiedykolwiek spełniał wymogi prawa żywnościowego i, w stosunku do którego sprzedawca doprowadził do sytuacji, że nie jest już możliwy do spożycia przez ludzi.

Nowa definicja wymusi na sprzedawcach żywności podejmowanie działań, które przeciwdziałają jej zmarnowaniu i nie dopuszczą, żeby stała się odpadem. Marnowaniem będą bowiem nie tylko działania, na skutek których żywność jest marnowana, ale również zaniechania, które doprowadziły do jej przeterminowania się.

Zobowiązanie producentów żywności do zawarcia umów

Chodzi o umowy z detalistami, którzy posiadają w portfolio sklepy o powierzchni sprzedaży większej niż 250 mkw. Mają one dotyczyć nieodpłatnego przekazywania żywności organizacjom pozarządowym. Przyczynić ma się to do zwiększenia skali pomocy do organizacji, które jej potrzebują. Projekt usuwa z ustawy kryterium dotyczące przychodów ze sprzedaży w wysokości 50 proc.

Cała masa innych sankcji

Podniesienie opłaty za każdy kilogram zmarnowanej żywności (aż pięciokrotnie – z 10 do 50 gr/kg); ma to zmniejszyć skalę marnotrawstwa.

Wprowadzenie maksymalnego odliczenia od opłaty, tj. sumy kosztów kampanii, kosztów transportu i dystrybucji do maksymalnie 20 proc.

Wprowadzenie kary (5 tys. zł) w przypadku niezrealizowania kampanii edukacyjno-informacyjnych.

Podniesienie kary pieniężnej za niewniesienie opłaty, wniesienie jej w niepełnej wysokości albo po terminie z 0,5-10 tys. zł – do 5-15 tys. zł.

Określenie sztywnego terminu na zawarcie przez sprzedawcę żywności umowy

Wprowadzenie terminu, do którego sprzedawcy żywności mają podpisać umowę z organizacją pozarządową uprawnioną do odbierania i dystrybuowania produktów spożywczych z krótkim terminem przydatności do spożycia (trzeba to zrobić do 31 grudnia na następny rok kalendarzowy).

Zmiana (doprecyzowanie) definicji sprzedawcy żywności – wpłynie to na liczbę podmiotów podlegających regulacji. Szacuje się, że będzie ich około 20 tys.

Skala problemu poraża

Według danych GIOŚ, w 2023 roku wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska skontrolowali 194 sprzedawców żywności oraz 24 organizacji pozarządowych. Naruszenia wykazano podczas 79 przeprowadzonych kontroli (71 dotyczyło sprzedawców żywności, a 8 organizacji pozarządowych). Stanowi to 36 proc. wszystkich kontroli – podano w uzasadnieniu do projektu.

