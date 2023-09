Chińczycy rządzą budownictwem

Z opublikowanego dziś corocznego raportu firmy Cushman & Wakefield Winning in Growth Cities wynika, że pomimo utrzymującej się niepewności wartość transakcji inwestycyjnych na rynkach nieruchomości komercyjnych całego świata wzrosła w ciągu 12 miesięcy do czerwca 2016 r. do poziomu 1,35 bln dolarów. W tym czasie 25 największych miast z dużymi węzłami komunikacyjnymi zwiększyło swój udział w…