Obajtek: do 2030 r zainwestujemy w Anwil dodatkowo 6 mld zł

Zgodnie ze strategią do 2030 r. zainwestujemy w Anwil 6 mld zł - poinformował w środę prezes Orlenu Daniel Obajtek podczas zakończenia rozbudowy trzeciej instalacji nawozowej, która zwiększy produkcje nawozową spółki ok. 50 proc.

„Dziś uruchamiamy inwestycję, która jest przyszłością dla Włocławka, inwestycję rozbudowy produkcji nawozów azotowych. Ta inwestycja jest strategiczna. Zwiększy produkcje o 50 proc.” - powiedział podczas konferencji prasowej w Anwilu prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Poinformował, że koszt inwestycji to 1,7 mld zł.

„Przyniesie nam bezpieczeństwo w produkcji nawozów” - podkreślił Obajtek.

Dzięki temu projektowi, wolumen produkcji zwiększy się w Anwilu z obecnych 996 tys. ton do niemal 1,5 mln ton nawozów w skali roku.

„W efekcie pracy instalacji, Anwil zaoferuje cztery rodzaje nawozów spełniających najwyższe standardy i wymogi jakościowe” - informował Orlen. „Jeśli zwiększamy produkcję o 0,5 mln ton, to coraz bardziej zaspokajamy rynek wewnętrzny. Ta ilość jest już zakontraktowana przez naszych dystrybutorów” - zaznaczył Obajtek.

Dodał, że koncern Orlen „szeroko patrzy na rozwój swojego biznesu”.

„Ta inwestycja to około 200 dodatkowych miejsc pracy” - poinformował Obajtek.

Przypomniał, że w Anwilu pracuje obecnie 1 200 osób tj. o 600 osób więcej.

„To wynik szybkiego rozwoju po 2015” - wskazał.

Obajtek zwrócił uwagę, że od 2008 - 2015 przeznaczano około 150 mln zł rocznie na inwestycje w Anwilu.

„To były bardzo niewielkie środki, które nie pozwalały na utrzymanie i odtwarzanie majątku” - ocenił Obajtek. „Od 2018 do 2023 zainwestowaliśmy 4 mld zł tu we Włocławek. W naszej strategii do 2030 r inwestujemy w to miejsce dodatkowo 6 mld zł” - poinformował prezes Orlenu. „To jest inwestycja wodorowa, którą w 2024 r. będziemy otwierać - budujemy hub wodorowy: 250 kg wodoru na godzinę.(…) Ale również planujemy (….) mały reaktor BWRX-300. Trwają w tym zakresie analizy” - wymienił Obajtek.

Jak powiedział, jest to bardzo ważne z punktu widzenia obniżenia kosztów. „Musimy mieć tanią energię, by stabilizować ceny produkcji petrochemicznej i nawozowej. Stąd pomysł na analizy, by we Włocławku powstał SMR” - stwierdził Obajtek, dodając, że to jest też „tanie ciepło dla miasta.

Anwil z siedzibą we Włocławku to podmiot zależny Grupy Orlen, w którym koncern ma 100 proc. udziałów. Spółka produkuje nawozy azotowe: saletrę amonową i saletrzak, a także wytwarza tworzywa sztuczne - PCW, w tym suspensyjny polichlorek winylu, którego jest jedynym producentem w Polsce. W grudniu 2021 r. spółka obchodziła 50-lecie uruchomienia pierwszej linii produkującej nawozy.

Prezes Orlenu poinformował również, że koncern kontynuuje analizy w sprawie ewentualnego przejęcia Zakładów Azotowych Puławy, należących do Grupy Azoty. Jak ocenił, konsolidacja przemysłu nawozowego jest konieczna.

„Analizy trwają. To nie jest łatwy proces, jak wiele procesów fuzji, ale jesteśmy zdeterminowani” - oświadczył Obajtek. „Nie odchodzimy od analiz w zakresie Puław. Jesteśmy zdeterminowani w zakresie prowadzenia tych analiz, bo uważamy, że połączenie obszaru nawozowego da synergie logistyczne, finansowe i wiele innych, które będą opłacalne z punktu widzenia stabilności cen nawozów” - mówił prezes Orlenu.

Na początku czerwca 2023 r. Orlen, Grupa Azoty i Zakłady Azotowe Puławy podpisały dokument „o zachowaniu poufności oraz trybie udostępniania informacji (…) w związku z zamiarem rozpoczęcia rozmów dotyczących potencjalnej akwizycji przez PKN Orlen”. Sam Obajtek mówił wtedy, że proces akwizycji „chciałby przeprowadzić do końca 2023 r.”. Zastrzegł, że transakcja byłaby poprzedzona badaniem due dilligence.

Grupa Azoty to spółka akcyjna, drugi co do wielkości producent nawozów w UE, w jej skład wchodzą m.in. zakłady azotowe w Tarnowie, w Puławach, w Policach i w Kędzierzynie. ZA Puławy to największy producent nawozów w Grupie. Spółki GA produkują też m.in. melaminę, poliamidy, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanową. Skarb Państwa ma w GA 33 proc. akcji.

PAP/rb